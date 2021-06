Oggi, 4 giugno 2021, Fastweb manda definitivamente in pensione il vecchio LiveFast e annuncia FastwebUP, il nuovo programma di fidelizzazione gratuito destinato a tutti i clienti residenziali e a quelli con abbonamento con la partita IVA su rete fissa o mobile.

Premi, offerte e promozioni

In base al numero di contratti sottoscritti con Fastweb, l’azienda mette a disposizione tre fasce così differenziate:

Jumper , clienti con sola offerta di rete mobile;

, clienti con sola offerta di rete mobile; Sprinter , clienti con sola offerta di rete fissa;

, clienti con sola offerta di rete fissa; Dreamer, clienti con offerta di rete fissa e mobile.

Va da sé che, in base alla categoria di appartenenza, i premi e i vantaggi offerti da FastwebUP potrebbero variare. Ogni mese il cliente con abbonamento residenziale o con partita IVA potrà scegliere da 1 a 3 UPBox in base alla fascia di appartenenza e si potrà anche partecipare al concorso UPParty per vincere ogni mese uno o più premi in modalità instant win o estrazione.

Ogni cliente ha a disposizione il seguente numero di UPBox in base alla fascia di appartenenza:

Jumper, 1 UPBox al mese;

Sprinter, 2 UPBox al mese;

Dreamer, 3 UPBox al mese.

Varia anche il numero di giocate disponibili per il concorso UPParty:

2 giocate nel periodo di riferimento per la fascia Jumper;

3 giocate nel periodo di riferimento per la fascia Sprinter;

4 giocate nel periodo di riferimento per la fascia Dreamer.

Infine, vi ricordiamo che FastwebUP sarà disponibile fino al prossimo 31 dicembre 2021, salvo eventuali proroghe, e se interessati al programma di potrà richiedere l’accesso tramite il sito MyFastweb o l’app mobile.

Scopri tutto su FastwebUP

