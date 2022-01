Come ampiamente anticipato nelle scorse settimane, realme ha annunciato oggi in Cina il suo nuovo flagship, destinato ad arrivare a breve anche sui mercati internazionali. Il produttore cinese, che sta facendo registrare una crescita decisamente impressionante, ha presentato realme GT2 insieme al fratello maggiore realme GT2 Pro disponibile in quattro versioni di memoria e in quattro diverse varianti di colore.

In attesa di scoprire se la versione destinata ai mercati globali, incluso quello europeo, avrà qualche differenza rispetto alla variante cinese, andiamo a conoscere nel dettaglio il nuovo smartphone e la sua scheda tecnica.

Caratteristiche di realme GT2 Pro

Ancora una volta la compagnia asiatica ha collaborato con Naoto Fukasawa per realizzare qualcosa di unico, scegliendo i biopolimeri per differenziare la propria creazione dalla massa. Ci sono voluti dodici mesi di sviluppo e 63 diversi prototipi per raggiungere il risultato finale, caratterizzato da tantissima cura e da un processo di incisione con laser da 0,1 millimetri.

L’utilizzo di questo nuovo materiale ha contribuito alla riduzione del 35% dell’impronta ecologica, confermata anche dalla confezione che utilizza un materiale riciclabile e inchiostro a base di soia.

Passando alla parte tecnica, realme GT2 Pro è il primo a montare uno schermo AMOOLED 2K con tecnologia LTPO 2.0, con una definizione di 525 ppi e protetto da un Gorilla Glass Victus, la soluzione più avanzata realizzata da Corning. Lo schermo inoltre dispone di una frequenza di refresh a 120 Hz che garantisce immagini fluide e gode delle certificazioni HDR10+ e DisplayMate A+, a testimonianza della propria qualità.

realme non ha lesinato sul fronte delle prestazioni, adottando uno Snapdragon 8 Gen 1, a cui si affiancano quattro diversi tagli di memoria: 8-128 GB, 8-256 GB, 12-256 GB e 12-512 GB, per garantire prestazioni di assoluto livello a fronte di una eccezionale efficienza energetica. Per tenere sotto controllo le temperature la compagnia ha progettato una specifica camera di dissipazione di calore, che copre una superficie di 36,761 millimetri quadrati, che consente di ridurre la temperatura del chipset di ben tre gradi.

La struttura è composta da 9 differenti strati con una superficie in acciaio inossidabile che misura 4.129 millimetri quadrati, per consentire di mantenere inalterate nel tempo le prestazioni.

realme non scherza nemmeno sul fronte della fotografia, utilizzando un sensore Sony IMX766 da 50 megapixel, con PDAF e OIS, a cui è affiancata la prima fotocamera ultra grandangolare da 150 gradi al mondo con sensore da 50 m0px e modalità fish-eye, ideale per realizzare stupendi ritratti panoramici. E grazie al micro obiettivo 40x sarà possibile realizzare scatti decisamente particolari, ingrandendo dettagli altrimenti invisibili.

A completare la dotazione troviamo una batteria da 5.000 mAh supportata dalla ricarica rapida Superdart Charge a 65 watt, per fare il pieno di energia in pochi minuti. Degni di menzione anche il sistema Antenna Matrix per una migliore ricezione, gli altoparlanti stereo Dolby Atmos e Android 12, su cui gira l’interfaccia personalizzata realme UI 3.0.

Realme GT2

Pur con una scheda tecnica altrettanto interessante, realme GT2 viene ovviamente eclissato dalla variante Pero, di cui riprende numerose caratteristiche. Dispone di uno schermo E4 AMOLED a 120 Hz e sotto la scocca utilizza un validissimo Snapdragon 888 5G, con Vapor Cooling Plus in acciaio per tenere sotto controllo le temperature.

Rimangono invariate le altre caratteristiche, includa la batteria, il design e l’interfaccia utente.

Disponibilità

Entrambi i modelli saranno presto disponibili anche in Europa, a seguire trovate invece i prezzi relativi al mercato cinese:

realme GT2 8-128 GB a 2.699 yuan (circa 376 euro)

realme GT2 8-256 GB a 2.899 yuan (circa 404 euro)

realme GT2 12-256 GB a 3.199 yuan (circa 445 euro)

realme GT2 8-128 GB a 3.899 yuan (circa 544 euro)

realme GT2 8-256 GB a 4.199 yuan (circa 585 euro)

realme GT2 12-256 GB a 4.499 yuan (circa 627 euro)

realme GT2 12-512 GB a 4.799 yuan (circa 669 euro)

Ovviamente i prezzi europei risentiranno dell’aggiunta delle tasse e delle spese di importazione, quindi potrebbero risultare più alti della controparte cinese.