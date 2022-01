Huawei P50 Pro, l’ultimo top di gamma dell’azienda e disponibile per ora solo nel mercato cinese, ora ha una data di lancio per il mercato globale.

La data, secondo quanto confermato dall’account Twitter di Huawei Malaysia, è il 12 Gennaio. Una notizia entusiasmante per i fan dell’azienda che, aveva introdotto Huawei P50 lo scorso Luglio con la promessa del rilascio della variante Pro ad Agosto, salvo poi rilasciare solamente la versione standard.

Let what's unseen be revealed. Uncover sharp focus and vibrant details even in low-light conditions when you capture with the #HUAWEIP50Pro ✨

Coming soon on 12 January 2022. Stay tuned.

🔎 https://t.co/3hjGyX22C9 pic.twitter.com/4vy4cJpDVm

— Huawei Mobile MY (@HuaweiMobileMY) January 5, 2022