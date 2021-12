Negli ultimi giorni abbiamo visto come OnePlus stia avendo qualche contrattempo con gli aggiornamenti ad Android 12, nel frattempo fioccano le indiscrezioni sui prossimi modelli e oggi si parla dei miglioramenti portati dal flagship OnePlus 10 Pro in termini di ricarica rapida.

Con il lancio sempre più vicino, infatti, il nuovo modello di riferimento del brand cinese sta completando il giro delle certificazioni necessarie e proprio in queste ore, grazie a quella 3C — o CCC, China Compulsory Certificate —, hanno trovato conferma precedenti indiscrezioni sulla ricarica rapida supportata.

Stando alla documentazione 3C, come si evince dallo screenshot riportato di seguito, OnePlus 10 Pro, che viene identificato con il model number NE2210, supporta fino a 7,3 ampere a 11 volt, ovvero una ricarica rapida fino a 80 watt.

Si tratta di un gran bel passo in avanti rispetto alla generazione precedente, visto che fino a questo momento nessuno smartphone firmato OnePlus si è mai spinto oltre i 65 watt (limite raggiunto proprio con OnePlus 9 Pro).

Oltre a questo, rumor precedenti attribuiscono a OnePlus 10 Pro una batteria da 5.000 mAh e il supporto alla ricarica rapida wireless fino a 5o watt.

Quanto al resto della scheda tecnica, è già stata confermata da Pete Lau in persona la presenza sotto al cofano della nuovissima Mobile Platform Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, mentre il display dovrebbe essere un AMOLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione QHD+, bordi curvi, foro per la fotocamera anteriore e refresh rate a 120 Hz. Per quando riguarda il comparto fotografico, anteriormente dovrebbe essere presente un’unità da 32 megapixel e sul retro una tripla fotocamera capeggiata da un sensore principale da 50 megapixel e nobilitata dalla collaborazione con Hasselblad.

Il lancio ufficiale di OnePlus 10 Pro è imminente, continuate a seguirci per non perdervi nessun dettaglio di questo nuovo smartphone premium.

