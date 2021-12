Xiaomi ha appena rivelato una miriade di dispositivi nuovi come cuffie, smartwatch, i nuovi Xiaomi 12 e l’interfaccia MIUI 13 durante l’evento di lancio tenuto oggi. Il colosso cinese ha approfittato dell’evento per presentare anche una variante di Xiaomi Pad 5 Pro.

Xiaomi Pad 5 Pro aggiorna alcune specifiche hardware

Si tratta della stessa versione del Xiaomi Pad 5 Pro solo WiFi lanciato ad agosto, dotata di un display LCD da 11″ con risoluzione di 2560X1600 pixel, un’elevata frequenza di aggiornamento di 120Hz, PPI fino a 275 e un rapporto di contrasto di 1500:1. Il processore è uno Snapdragon 870 e la batteria è da 8600 mAh con supporto per una ricarica veloce fino a 67 W. La variante tuttavia porta la RAM da 6 a 8 GB e la memoria di archiviazione è di soli 256GB (eliminando l’opzione da 128 GB).

L’evento ha rivelato che Xiaomi Pad 5 Pro sarà disponibile per il preordine in Cina a partire dalle 22:00 CST, a un prezzo iniziale di 2999 yuan (circa 417 euro) e le vendite inizieranno il 31 Dicembre alle 20:00 CST. Dopodiché il dispositivo passerà ad un prezzo di 3099 yuan (circa 430 euro).

Restando in tema Xiaomi Pad 5 Pro, l’azienda sta introducendo una uova variante della sua custodia protettiva che funge anche da tastiera, ora disponibile anche nella colorazione bianca. Il case sarà disponibile per il pre-ordine da oggi alle 22:00 CST e costerà 399 yuan (circa 55 euro).

Considerando che in Italia è arrivato solo il modello base, potremmo non vedere mai questa variante nel nostro mercato. Nel caso ci fossero novità in merito vi terremo aggiornati.

