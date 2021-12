Il programma di Samsung per portare Android 12 e la One UI 4.0 sulla sua gamma di smartphone va avanti e coinvolgerà a breve anche i Galaxy S20. Dopo l’avvio del rollout dell’aggiornamento per i Samsung Galaxy S21, infatti, la casa coreana punta ad accelerare le tempistiche per altri ex top di gamma. Nei giorni scorsi, ricordiamo, abbiamo visto quali Galaxy riceveranno Android 12 e la nuova One UI.

Oggi, invece, registriamo un’importante conferma in merito al prossimo aggiornamento per la gamma Samsung Galaxy S20, i top di gamma del 2020 di casa Samsung. Gli smartphone della casa coreana, ancora molto diffusi tra gli utenti, si preparano a ricevere il nuovo major update che dovrebbe arrivare in tempi davvero rapidi. Ecco i dettagli in merito ai programmi di casa Samsung sulla questione:

Samsung Galaxy S20: Android 12 sta arrivando

Android 12 con la One UI 4.0 arriveranno molto presto anche sui Galaxy S20. In queste ore, Samsung ha confermato di essere al lavoro sulla versione ufficiale e stabile di Android 12 con One UI 4.0 per la gamma S20. Al momento, non è previsto il rilascio di ulteriori versioni beta del nuovo aggiornamento e non dovrebbero esserci ritardi rispetto alla tabella di marcia annunciata in passato. Lo sviluppo avrebbe raggiunto un punto avanzato e, terminati i test necessari, il nuovo update dovrebbe arrivare in versione stabile.

Samsung punta ad avviare il rollout dell’aggiornamento ad Android 12 per Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra nel corso del mese di gennaio 2022. In arrivo c’è anche l’aggiornamento per S20 FE. Al momento, non c’è ancora una data di rilascio ufficiale. Il pacchetto d’aggiornamento è, però, quasi pronto al rilascio. Di conseguenza, è possibile ipotizzare un avvio del rollout già ad inizio del mese di gennaio, almeno in alcuni mercati. Sulla questione, Samsung dovrebbe fornire ulteriori informazioni già nei prossimi giorni.

Completato il programma di aggiornamento per la famiglia Samsung Galaxy S20, l’azienda dovrebbe accelerare ulteriormente il programma di update, anche in considerazione del passaggio dalla One UI 4.0 alla nuova One UI 4.1 che debutterà con i Galaxy S22 ed arriverà come aggiornamento per gli smartphone che hanno già ricevuto la One UI 4.0 su base Android 12. Anche la gamma Galaxy S10 oltre ai Note 20 e Note 10 riceveranno aggiornamento nei primi mesi del prossimo anno. In lista d’attesa, inoltre, ci sono anche diversi Galaxy A e M oltre ai Galaxy Tab. Il 2022 sarà un anno ricco d’aggiornamenti per gli smartphone di Samsung.