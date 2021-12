La nuova versione di Android rilasciata quest’anno da Google ha portato tantissimi cambiamenti come una nuova interfaccia Material You, nuove funzioni dedicate all’accessibilità e la nuova dashboard per la privacy. Oltre a queste, ce ne sono alcune presenti sotto il cofano. Fra queste vi è l’introduzione della nuova API Bluetooth LE Audio dedicata alla trasmissione audio a bassa potenza tramite Bluetooth.

Si tratta di un nuovo standard che consente di trasmettere un audio di alta qualità anche a bassa potenza, riducendo quindi i consumi e risparmiando batteria. Inoltre aggiunge il supporto Multi-Stream Audio per un’esperienza audio migliorata su auricolari true wireless, la capacità di trasmettere uno o più flussi audio a un numero illimitato di dispositivi audio e altro ancora. Questo nuovo standard, è stato introdotto da Bluetooth SIG al CES dell’anno scorso, integrandolo nelle specifiche relative al Bluetooth 5.2.

L’implementazione di questo standard su Android 12 però non è ancora perfetta e necessita di ulteriore lavoro ma, stando ai recenti commit presenti nell’AOSP, pare che il supporto completo arriverà con Android 13.

Come notato da Mishaal Rahman, Google ha unito i commit che aggiungono un tipo di codec LC3 (LE Audio) per Bluetooth A2DP all’interno delle Opzioni sviluppatore. Si tratta di un codec di alta qualità e bassa potenza, in grado di fornire un’alta qualità dell’audio anche a una bassa velocità di trasmissione dati.

Android 13 may be the first release to add full support for Bluetooth LE Audio.

Google recently merged an LC3 (the LE Audio codec) encoder and is adding the codec as an option in settings. It'll be the highest priority A2DP source codec.

Commits: https://t.co/tXicKLMZbq pic.twitter.com/ZHcd22grEs

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 21, 2021