Le offerte eBay degli Imperdibili sono disponibili anche in questa settimana natalizia e toccano diversi smartphone Android. Gli sconti riguardano praticamente ogni fascia di prezzo, ma si concentrano sulla fascia media: andiamo a scoprirli.

Le migliori offerte Android di eBay di questa settimana di Natale

Le offerte eBay sono disponibili sul sito per tutta la settimana, esaurimento scorte permettendo. Gli sconti toccano soprattutto smartphone Android di Samsung, Xiaomi, Realme, Motorola e OPPO, passando dal fascia bassa Motorola E7i Power a Samsung Galaxy S21. Ecco dunque le offerte più interessanti a disposizione su eBay in questi giorni.

Offerte smartphone Android eBay

In aggiunta troviamo in offerta il tablet Android Lenovo Tab M10 HD 4G da 64 GB a 189,90 euro. Queste erano dunque le migliori offerte Android degli Imperdibili eBay di questa settimana di Natale. Se volete scoprire tutti gli sconti disponibili sul sito non dovete fare altro che seguire il link qui in basso.

