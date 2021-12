Il team di sviluppatori di Google sta incontrando non poche difficoltà con gli smartphone della serie Google Pixel 6, i cui utenti lamentano vari problemi e, se buona parte dei bug è stata risolta con l’aggiornamento di questo mese, pare che dopo l’update ne sia emerso uno che riguarda la rete mobile.

In attesa che il colosso di Mountain View trovi la causa di tale bug e una soluzione da implementare con un futuro update, la community che ruota attorno a Google ha già ideato una soluzione fai-da-te.

Come risolvere il problema della connettività su Google Pixel 6

Il rimedio escogitato richiede solo qualche minuto e, sebbene non vi sia la certezza che sia efficace per tutti, in Rete sono diversi gli utenti che giurano di avere risolto il problema.

Ciò che si deve fare è aderire al programma beta dell’app Carrier Services di Google (in Italia chiamata Servizi Operatore): ciò è possibile aprendo il Google Play Store, inserendo nel box di ricerca il nome dell’applicazione, selezionandola e nella parte inferiore della pagina cliccando sull’apposito tasto per prendere parte alla beta (il processo potrebbe richiedere qualche minuto).

L’applicazione deve essere quindi aggiornata (chiudere il Google Play Store e riaprirlo, andando sulla pagina dedicata a Carrier Services, potrebbe rendere il processo più rapido).

A questo punto il problema di connettività di Google Pixel 6 potrebbe essere già risolto ma è meglio compiere alcune operazioni ulteriori, ossia aprire il menu delle Impostazioni, andare nella sezione dedicata alle applicazioni, cercare Carrier Services, forzare l’interruzione dell’app, accedere allo spazio di archiviazione per cancellare i dati e riavviare il telefono.

Chi non desidera aderire al programma beta dell’app Carrier Services può anche scaricare il relativo file APK da APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata).

L’applicazione è disponibile in versione stabile sul Google Play Store:

