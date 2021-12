Giornata di aggiornamenti per diversi smartphone Android di Samsung, Xiaomi e OnePlus, con nuove patch di sicurezza e non solo: la lista è lunga e la distribuzione riguarda Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy XCover Pro, Samsung Galaxy S8 e S8+, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi Note 10 Lite, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus Nord, OnePlus Nord N100 e OnePlus Nord CE.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Fold3, Z Flip3 5G, Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G riprendono a ricevere l’aggiornamento ad Android 12 e One UI 4.0 dopo l’interruzione di qualche giorno fa dovuta a qualche problema. La build è la BUL4 ed è in distribuzione a partire dalla Corea del Sud con lo stesso changelog del firmware precedente. Sarà probabilmente necessario attendere ancora qualche ora o giorno per vedere ripartire il rollout in Europa.

Android 12 si avvicina sempre di più alla release stabile su Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, dove è in distribuzione la quarta beta della One UI 4.0. Il changelog menziona la soluzione ad alcuni bug, riguardanti più in particolare safe mode e recovery mode, la mancata apertura di link di app come Facebook e Instagram e qualche problema con KakaoTalk e Kiwoom Secuties.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A52s 5G, Galaxy S20 FE e Galaxy XCover Pro

Aggiornamenti in distribuzione anche per Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy S20 FE e Samsung Galaxy XCover Pro. Le novità non sono molte e sono comuni: si tratta delle patch di sicurezza di dicembre 2021, che vanno a correggere alcune vulnerabilità del sistema operativo.

Sono in rollout i firmware A528BXXS1AUL1, G780FXXS8CUKA e G715FNXXS9CUL2, che non sembrano includere ulteriori cambiamenti (se non qualche bugfix o piccola correzione di stabilità).

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+

A sorpresa il produttore sud-coreano aggiorna Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+, i due flagship lanciati ormai nel “lontano” 2017 e ormai praticamente esclusi dal supporto software. In questo caso sono in distribuzione in Europa i firmware G95xFXXUCDUK1 con le patch di sicurezza di novembre 2021 e qualche perfezionamento generico.

Nessuna nuova funzionalità ovviamente, ma fa sempre piacere vedere come il colosso di Seul non abbia completamente abbandonato i suoi smartphone di qualche anno fa.

Novità aggiornamenti Xiaomi Mi 11 Lite e Mi Note 10 Lite

Passiamo a Xiaomi con gli aggiornamenti in arrivo per Xiaomi Mi 11 Lite e Xiaomi Mi Note 10 Lite: per il primo è in rollout la versione 12.5.8.0.RKQMIXM, per il secondo la 12.5.4.0.RFNMIXM. Come avrete intuito, per entrambi sta arrivando la MIUI 12.5 Enhanced Edition, che porta diversi miglioramenti “sotto al cofano” e qualche nuova funzionalità: i pacchetti sono piuttosto pesanti da scaricare, quindi vi consigliamo di utilizzare una connessione Wi-Fi.

Gli aggiornamenti sono stati rilasciati a livello globale, ma potrebbe volerci qualche giorno ancora prima di vederli nel nostro Paese.

Novità aggiornamenti OnePlus 9 e 9 Pro, OnePlus Nord, Nord N100 e Nord CE

Dopo l’interruzione dovuta a qualche bug di troppo (vedi i pieghevoli Samsung più in alto), riprende la distribuzione dell’aggiornamento ad Android 12 e OxygenOS 12 per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. La nuova build C.39 porta le seguenti novità:

migliorata la fluidità dello sblocco con sensore d’impronte

ottimizzati i consumi energetici per estendere la durata della batteria

risolto un problema relativo al tearing sullo schermo tornando alla home

risolto un problema con la barra delle notifiche vuota

aggiornate le patch di sicurezza a dicembre 2021

migliorata la velocità di apertura dell’app Fotocamera

migliorati gli effetti con la fotocamera posteriore

risolto un problema relativo alla connessione dati in certi scenari

Infine sono in distribuzione aggiornamenti per OnePlus Nord, Nord N100 e Nord CE. Più precisamente:

OnePlus Nord riceve OxygenOS 11.1.7.7 con patch di sicurezza di novembre 2021 e la soluzione a un problema con le chiamate (oltre a generici bugfix)

con patch di sicurezza di novembre 2021 e la soluzione a un problema con le chiamate (oltre a generici bugfix) OnePlus Nord N100 riceve OxygenOS 11.0.4 con patch di sicurezza di dicembre 2021

con patch di sicurezza di dicembre 2021 OnePlus Nord CE riceve OxygenOS 11.0.12.12 con la soluzione a un problema di mancata ricezione dei messaggi e ottimizzazioni di alcuni effetti della UI

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, Note 20 e Note 20 Ultra, Galaxy A52s 5G, S20 FE, XCover Pro, S8 e S8+, Xiaomi Mi 11 Lite, Mi Note 10 Lite, OnePlus 9 e 9 Pro, OnePlus Nord, Nord N100 e Nord CE

Per aggiornare Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, Galaxy A52s 5G, Galaxy S20 FE, Galaxy XCover Pro, Galaxy S8 e S8+ potete recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. La beta per i due Note arriverà solo nel caso abbiate aderito al programma di test, non disponibile ufficialmente in Italia.

Per aggiornare Xiaomi Mi 11 Lite e Mi Note 10 Lite potete seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“, mentre per OnePlus 9 e 9 Pro, OnePlus Nord, Nord N100 e Nord CE potete recarvi in “Impostazioni > Sistema > Avanzate” e verificare l’arrivo dei firmware.