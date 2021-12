Dopo avervi parlato della limitazione introdotta da OnePlus con OxygenOS 12, torniamo a occuparci della nuova versione dell’interfaccia personalizzata di questo produttore basata su Android 12 per un’altra brutta notizia: a distanza di pochi giorni dal rilascio di OxygenOS 12 per OnePlus 9 e 9 Pro, infatti, il team di sviluppatori dell’azienda cinese ha deciso di sospendere le operazioni.

Probabilmente la decisione di OnePlus non sorprenderà i fan più attenti alle vicende dell’azienda, in quanto sin dalle prime ore di disponibilità di OxygenOS 12 è stato piuttosto evidente l’elevato numero di bug presenti nell’interfaccia, tanto che le lamentele degli utenti sono andate via via moltiplicandosi.

Un possibile rimedio per migliorare l’esperienza utente dopo l’aggiornamento di OnePlus 9 e 9 Pro ad OxygenOS 12 pare sia quello di un ripristino del device alle impostazioni di fabbrica, ossia una soluzione poco gradita agli utenti per le inevitabili conseguenze che porta con sé per quanto riguarda il tempo da dedicarvi.

Fermato l’update ad Android 12 per OnePlus 9 e 9 Pro

Ricordiamo che con questo aggiornamento il produttore cinese non solo introduce le novità di Android 12 ma aumenta l’integrazione tra la sua interfaccia e ColorOS, la UI personalizzata di OPPO (che pare non abbia riscosso il successo sperato dall’azienda) ed anche per tale motivo è particolarmente atteso con curiosità dagli utenti.

Il team di OnePlus ha dichiarato di essere a conoscenza dei problemi riscontrati dagli utenti con OxygenOS 12, aggiungendo di essersi già messo al lavoro per risolverli nel più breve tempo possibile. Il produttore per tale motivo ha deciso di sospendere l’aggiornamento software, impegnandosi a rilasciare una nuova versione migliorata in breve tempo.

Purtroppo allo stato attuale non vi sono informazioni su quanto a lungo andranno avanti i lavori di risoluzione dei bug e ottimizzazione dell’interfaccia e, pertanto, ai possessori di OnePlus 9 e 9 Pro non resta altro da fare che avere pazienza.

Leggi anche: la recensione di OnePlus 9 Pro