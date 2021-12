Samsung Galaxy Tab A8 è stato ufficialmente svelato dal produttore sud-coreano attraverso un comunicato, anche se non sono ancora stati diffusi tutti i dettagli. Il nuovo tablet Android va a rinnovare la fascia media della casa di Seoul, fin qui rappresentata da Galaxy Tab A7: scopriamo insieme caratteristiche tecniche, design, immagini e disponibilità.

Samsung Galaxy Tab A8 è qui: ecco specifiche tecniche e funzionalità

Samsung Galaxy Tab A8 rinnova il modello dello scorso anno senza fare stravolgimenti. Cresce (di poco) la dimensione del display, un pannello TFT da 10,5 pollici a risoluzione 1920 x 1200 (WUXGA), aumenta la potenza (anche se sappiamo solo che a bordo prende posto un processore octa core da 2 GHz) e di conseguenza migliorano le performance.

A bordo troviamo uno schermo da 10,5 pollici 16:10 con cornici piuttosto sottili (ma non come sui modelli di fascia più alta) che permettono di raggiungere uno screen to body ratio dell’80%, accompagnato da quattro speaker compatibili con Dolby Atmos per una migliore immersione nei contenuti multimediali; al riguardo da segnalare la presenza dei 200 canali gratuiti di Samsung TV Plus e di due mesi di abbonamento YouTube Premium inclusi.

Previous Next Fullscreen

Il SoC spinge il 10% in più sia lato CPU che GPU rispetto al modello dello scorso anno, e per quanto riguarda le memorie sono disponibili tre versioni: una base con 3 GB di RAM e 32 GB di storage interno e due con 4 GB di RAM e 64 o 128 GB a scelta, tutte con possibilità di espansione tramite microSD fino a 1 TB. Il comparto fotografico è composto da un sensore posteriore da 8 MP con AF e uno anteriore, per i selfie, da 5 MP.

Niente connettività 5G per Galaxy Tab A8, ma in compenso abbiamo LTE (sull’apposita variante), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm e quella USB Type-C (USB 2.0). La batteria è da 7040 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida da 15 W (caricabatterie venduto separatamente).

Il tablet arriva sul mercato con Android 11 e la personalizzazione One UI, che integra funzionalità come Samsung Knox, sblocco tramite riconoscimento facciale, Multi-Active Window per usare più app alla volta e le diverse opportunità offerte dall’ecosistema Samsung (Drag & Split, Chiamate e testo su altri dispositivi e così via). Sarà sicuramente aggiornato ad Android 12 e One UI 4.0 nel corso dei prossimi mesi.

Le dimensioni sono comparabili con quelle del modello dello scorso anno: parliamo di 246,8 x 161,9 x 6,9 millimetri, con un peso di 508 grammi per entrambe le versioni Wi-Fi ed LTE.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità di Samsung Galaxy Tab A8

Purtroppo per il momento Samsung non ha diffuso i prezzi del suo nuovo tablet Android. Sappiamo solo che Samsung Galaxy Tab A8 sarà disponibile in Europa nelle colorazioni Gray, Silver e Pink Gold a partire da fine dicembre (da gennaio 2022 anche negli Stati Uniti): non mancando molto al lancio non dovremo attendere chissà quanto il prezzo.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Tab S7+