L’aggiornamento di dicembre rilasciato una decina di giorni fa per Google Pixel 5 e modelli precedenti (per i Pixel 6 e Pixel 6 Pro è arrivato solo due giorni fa), ovviamente basato su Android 12, sembra aver portato un fastidioso bug su alcuni smartphone.

Lo schermo non si spegne su alcuni Google Pixel: il timeout display non funziona

Alcuni utenti possessori di Google Pixel stanno segnalando un bug comparso dopo l’update di dicembre: pare che in certi casi lo schermo non si spenga più da solo, nonostante un timeout dello stesso impostato ad esempio su 15 secondi. Il problema sembra toccare diversi modelli, tra i quali Google Pixel 5, Pixel 4a 5G, Pixel 4 e Pixel 4 XL, anche con la funzione Screen Attention disattivata.

Il bug sembra in particolare presentarsi quando non si è sulla schermata home, ma non capita comunque in ogni occasione (circa nella metà dei casi in base ad alcune segnalazioni). Proprio per questo motivo Google dovrà investigare più a fondo per riuscire a scovare cosa lo causi.

Naturalmente si tratta di un bug molto fastidioso, soprattutto per coloro che non sono soliti spegnere manualmente lo schermo dello smartphone dopo l’uso: potrebbe infatti portare a un più repentino scaricamento della batteria e a problemi di burn-in per il display AMOLED, che potrebbe eventualmente restare fisso sulla stessa schermata per lungo tempo.

Visto che il problema è stato segnalato anche sul forum ufficiale di Google immaginiamo che i tecnici di Big G ne siano venuti a conoscenza. Per il momento possiamo solo sperare che la soluzione venga trovata il prima possibile. Siete mai incappati in questo bug sul vostro Google Pixel? Fatecelo sapere nel solito box qui in basso.

