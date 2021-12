Torna disponibile da MediaWorld l’offerta bomba riguardante Samsung Galaxy Z Flip3 5G, lo smartphone pieghevole che sta ricevendo proprio in queste ore l’aggiornamento ad Android 12. In più, come detto qualche giorno fa, la proposta è compatibile con l’iniziativa Samsung che regala un Chromebook.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G torna in offerta a 599 euro con Chromebook in regalo

Samsung Galaxy Z Flip3 5G è stato presentato lo scorso agosto al prezzo di listino di 1099 euro ed è uno smartphone pieghevole a “conchiglia”, come avrete avuto modo di scoprire anche dalla nostra recensione. MediaWorld lo propone in offerta a 649 euro nelle quattro colorazioni Phantom Black, Cream, Green e Lavender con 128 GB di memoria interna, ma non è finita qui.

Grazie alla promozione Sconto Subito Xmas, che prevede un ribasso di 50 euro per gli acquisti tra i 500 e i 750 euro, il prezzo scende a 599 euro e risulta compatibile sia con la nuova iniziativa Cambia con Galaxy sia con quella che regala Samsung Galaxy Chromebook Go, un dispositivo dal valore di 399 euro. Se siete interessati potete acquistare Samsung Galaxy Z Flip3 5G ai link qui sotto:

