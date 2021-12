MediaWorld lancia Sconto Subito Xmas, una nuova promozione prenatalizia che consente di ottenere un ribasso immediato in base alla spesa effettuata, anche con tasso zero. Vediamo come funziona e qualche esempio su come sfruttare l’iniziativa al meglio.

Sconto Subito Xmas da MediaWorld: come avere fino a 400 euro di ribasso

La promozione Sconto Subito Xmas di MediaWorld è valida dal 3 all’8 dicembre 2021 e permette di acquistare tantissimi prodotti ottenendo sconti da 50 a 400 euro. È sufficiente superare alcune soglie di spesa per avere i ribassi:

sconto di 50 euro con una spesa di almeno 500 euro

con una spesa di almeno 500 euro sconto di 100 euro con una spesa di almeno 750 euro

con una spesa di almeno 750 euro sconto di 200 euro con una spesa di almeno 1000 euro

con una spesa di almeno 1000 euro sconto di 400 euro con una spesa di almeno 2000 euro

L’iniziativa è attiva su tantissimi prodotti disponibili online e in negozio, ma purtroppo ci sono diverse esclusioni: tra queste tutti i prodotti della promozione Apple Days, tutti gli iPhone, gli smartphone Samsung Galaxy A52s, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra 256 GB, i prodotti dei marchi Kitchen Aid, Smeg, iRobot, Miele, Liebherr e Dyson, alcuni prodotti a incasso Samsung, PlayStation 5, Xbox Series X e S e non solo (potete trovare qui tutti i dettagli).

Qualche esempio su come sfruttare Sconto Subito Xmas:

Lo sconto si può ottenere anche acquistando più di un prodotto, in modo da raggiungere le soglie più interessanti. Per scoprire tutti i dettagli della promozione MediaWorld e per curiosare nel catalogo dei prodotti aderenti potete seguire il link qui sotto

Scopri Sconto Subito Xmas MediaWorld

