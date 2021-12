Xiaomi rimane fedele alla propria strategia operativa, continuando a sfornare nuovi modelli in gran quantità, e pare proprio che questo modus operandi sia molto efficace: anche gli ultimi giorni del mese di novembre, con il Black Friday di mezzo, hanno visto il produttore cinese mettere insieme numeri di vendite impressionanti, non solo in riferimento al segmento smartphone.

Qualche giorno fa vi avevamo segnalato un report non proprio entusiasmante per il mondo Android nel confronto con Apple, ma oggi la situazione va nuovamente aggiornata grazie alle performance notevoli di Xiaomi nel periodo del Singles’ Day e del Black Friday 2021.

Per quanto Amazon non sia l’unica piattaforma per l’acquisto di smartphone, rimane una vetrina fondamentale e il fatto che Xiaomi abbia lo smartphone più venduto su Amazon in Germania, Francia, Italia, Spagna, Egitto, UAE e Turchia è senz’altro degno di nota. Peraltro, Xiaomi è anche il brand con le maggiori vendite complessive di smartphone, su scala globale, su Aliexpress, altro colosso che sposta significativamente gli equilibri. Per numero di unità vendute, inoltre, Xiaomi si classifica al primo posto su ben 48 piattaforme.

Xiaomi riporta 1,68 milioni di smartphone venduti nel periodo del Singles Day e del Black Friday 2021 (Xiaomi Friday), con una crescita del 53% su base annua.

Quanto detto potrebbe essere già sufficiente a raccontare il successo e la rapida ascesa del produttore cinese, che però è anche uno dei più poliedrici in circolazione: l’ecosistema di Xiaomi comprende pressoché ogni genere di prodotto ed è responsabile di numeri altrettanto interessanti.

Nello stesso periodo menzionato, il GMV generato dai prodotti AIoT è stato superiore del 23% rispetto all’anno precedente. Alcuni prodotti hanno dominato le vendite su Amazon nelle rispettive categorie di riferimento anche in diversi Paesi europei. Ad esempio, in Italia, Xiaomi ha fatto meglio di tutti nelle categorie smart TV, smartband, purificatori d’aria e monopattini elettrici.

