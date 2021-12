A maggio il team di YouTube ha iniziato a testare dei controlli di ascolto simili a quelli di un tipico lettore musicale nell’app principale per gli abbonati Premium. Questa interfaccia utente ora è ampiamente disponibile per tutti i video della piattaforma.

I nuovi controlli di ascolto sostituiscono quelli normalmente presenti sotto la finestra del video con un ampio foglio che offre al centro i pulsanti principali riproduci/pausa, successivo/precedente e riavvolgimento/avanzamento di 10 secondi e poco più sotto i pulsanti Mi piace (con il conteggio deli like), salva nella playlist (tenendo premuto consente di selezionarla) e il controllo della velocità di riproduzione.

Il titolo del video e il canale sono mostrati in alto, tuttavia questa nuova interfaccia può essere chiusa dall’angolo in alto a destra.

Quando si guarda un contenuto musicale, YouTube suggerisce di avviare i controlli di ascolto tramite un pulsante sopra la finestra del lettore, tuttavia la nuova interfaccia può essere avviata per qualsiasi video dal menu di overflow accessibile nell’angolo in alto a destra.

L’app YouTube aggiunge una nuova funzionalità per gli utenti Premium

Una volta attivi i controlli di ascolto sono persistenti e rimangono anche quando si passa a un nuovo video da altre sezioni di YouTube. Anche se la nuova interfaccia è pensata per l’ascolto di musica, risulta utile per qualsiasi contenuto audio come i podcast, un’area che YouTube sta esplorando.

I nuovi controlli di ascolto evitano di dover interagire con le minuscole icone nella finestra video che spariscono dopo pochi secondi, inoltre nascondono il feed “Prossimo” rendendo l’esperienza più pulita.

I controlli di ascolto sono disponibili sia su Android che su iOS per gli abbonati a YouTube Premium. La funzionalità sembra essere stata ampiamente implementata nelle ultime settimane e già disponibile per tutti gli utenti statunitensi.

Leggi anche: Ecco le ultime novità per YouTube e YouTube Music