Scopriamo insieme tre delle novità introdotte dal team di Google in altrettanti popolari servizi del colosso di Mountain View: stiamo parlando di Google Assistant, YouTube Music e Google Play Music.

Google Assistant migliora il supporto ai podcast

Iniziamo da Google Assistant, che può ora contare su una pagina dedicata ai servizi di podcast, che viene visualizzata nell’elenco principale delle impostazioni.

Al momento tale sezione è piuttosto semplice (ci sono solo due opzioni, Google Podcasts e nessun provider) e la sua disponibilità viene notificata agli utenti dal colosso di Mountain View con un messaggio che li invita ad impostare il loro fornitore di podcast preferito.

Probabilmente in futuro saranno supportati più servizi.

YouTube Music si fa sempre più completo

Il team di YouTube Music continua ad introdurre nuove feature in questo servizio, così da garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca e completa e nelle scorse ore è arrivata anche la possibilità di scaricare i brani caricati contenuti nelle playlist.

Gli utenti che non pagano per gli account premium ora possono scaricare una playlist contenente la musica caricata e tutti i brani potranno essere riprodotti in modalità offline (fino a questo momento era supportato il download delle singole canzoni ma non dell’intera playlist).

Potete scaricare l’app YouTube Music dal Google Play Store:

Google Play Music perde un altro pezzo

A poco a poco, Google sta riducendo le funzionalità supportate da Google Play Music in vista della sua completa sostituzione con il nuovo servizio YouTube Music.

Ebbene, l’ultima “vittima” di tale strategia di chiusura è l’integrazione con Google Assistant, grazie alla quale è possibile riprodurre la propria musica su Home, Nest, smart speaker e smart display di terze parti.

Per molti utenti nelle impostazioni di Google Assistant il servizio Google Play Music è già scomparso tra le opzioni disponibili nella sezione dedicata alla musica.

Ricordiamo che entro la fine di questo mese Google Play Music verrà disattivato.