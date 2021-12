YouTube deve ancora ricevere una riprogettazione con il design Material You, ma alcuni nuovi pulsanti attualmente in fase di test su Android indicano che la nuova veste non è troppo lontana.

Nel frattempo YouTube riceve una nuova interfaccia per le playlist su Android TV, mentre l’app YouTube Music rilascia la playlist di riepilogo 2021.

Primi cenni di Material You in YouTube

YouTube sta donando ai pulsanti sotto un video un aspetto completamente nuovo che deriva dalle linee guida del Material Design 3 rilasciate a ottobre.

YouTube ha posizionando il testo come “Download” accanto all’icona corrispondente anziché sotto di essa, allungando di fatto la barra.

Nuova interfaccia per le playlist YouTube su Android TV

Con il suo ultimo aggiornamento, YouTube su Android TV e altre piattaforme smart TV ora mostra un’interfaccia utente corretta della playlist, piuttosto che riprodurla subito per intero.

La nuova interfaccia utente mostra la playlist con il suo nome e altri dettagli sul lato sinistro del display, con le opzioni “Riproduci tutto”, “Ripeti” e “Salva nella libreria”. Sul lato destro i video sono elencati in ordine, consentendo agli utenti di iniziare a guardare la playlist da qualsiasi punto.

Da quanto emerge dai commenti di alcuni utenti questa funzionalità di YouTube sembra per ora un’implementazione lato server.

L’app YouTube Music rilascia la playlist di riepilogo 2021

Il riepilogo annuale di YouTube Music da oggi sembra essere molto più ampio e finalmente alla pari con altre app concorrenti. Anche se la playlist non è ancora ampiamente disponibile, alcuni utenti stanno vedendo un “Riepilogo 2021” che consente loro di rivivere l’anno in musica con le canzoni preferite. La playlist contiene 100 brani ed è condivisibile tramite link, tuttavia non è chiaro se le tracce sono ordinate per numero di ascolti.

Se si dispone di questa playlist, toccando l’avatar del profilo nell’angolo in alto a destra viene visualizzato un “Riepilogo 2021” che appare tra “Cronologia” e “Abbonamenti a pagamento”.

La playlist di cui sopra viene visualizzata per prima, mentre YouTube Music evidenzierà le principali statistiche di ascolto, anch’esse condivisibili. Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, è probabile che nei prossimi giorni YouTube Music amplierà la disponibilità della playlist riepilogo 2021.

