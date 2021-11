Come annunciato dalla stessa società, il produttore ha appena lanciato il successore di Redmi Note 10T 5G nel mercato indiano. Redmi Note 11T 5G offre uno schermo FHD+ da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento variabile fino a 90 Hz ed è basato sul SoC Dimensity 810 con un massimo di 8 GB di RAM estendibile di ulteriori 3 GB.

Questo smartphone Redmi è dotato di un sensore principale da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, un motore lineare sull’asse X, un guscio posteriore in plastica, uno scanner di impronte digitali montato lateralmente ed è alimentato da una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W.

Specifiche complete di Redmi Note 11T 5G

Schermo LCD 20:9 Full HD+ da 6,6 pollici (1080 × 2400 pixel) con frequenza di aggiornamento variabile 50/60/90Hz, frequenza di campionamento touch fino a 240 Hz, protezione Corning Gorilla Glass 3

Processore Octa Core MediaTek Dimensity 810 6nm (dual Cortex-A76 da 2,4 GHz + CPU Cortex-A55 Hexa da 2 GHz) con GPU Mali-G57 MC2

6 GB di RAM LPDDR4X con 64 GB oppure 128 GB (UFS 2.2), 8 GB di RAM LPDDR4X con 128 GB (UFS 2.2), espandibile fino a 1 TB con microSD

Android 11 con MIUI 12.5

Doppia SIM ibrida (nano + nano / microSD)

Fotocamera posteriore da 50 MP con apertura f/1.8, flash LED, fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2

Fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2,45

Resistente agli spruzzi (IP53)

Sensore di impronte digitali montato lateralmente, sensore IR

Jack audio da 3,5 mm, altoparlanti stereo

Connettività 5G (n1/ n3/ n5/n8/ n28/ n40/ n78), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS, USB-C

Batteria da 5000 mAh (tipica) / 4900 mAh (minima) con ricarica rapida da 33 W

Dimensioni: 163,56×75,78×8,75 mm; Peso: 195 g

Disponibilità e prezzi di Redmi Note 11T 5G

Redmi Note 11T 5G sarà disponibile in India dal 7 dicembre su Amazon.in e mi.com, e presso Mi Home, Mi Studios e negozi al dettaglio, nei colori Stardust White, Aquamarine Blue e Matte Black al prezzo di 16.999 rupie (circa 199 euro) per la versione da 6 GB di RAM con 64 GB di archiviazione e al prezzo di 17.999 rupie (circa 211 euro) per la versione da 6 GB di RAM con 128 GB di storage, mentre la versione da 8 GB di RAM con 128 GB di archiviazione costa 19.999 rupie (circa 234 euro).

Come parte di un’offerta di lancio, nelle prime settimane l’azienda offrirà uno sconto di 1000 rupie (circa 12 euro), inoltre ci saranno 1000 rupie di sconto istantaneo con carte di credito Banca ICICI ed EMI. A queste condizioni il prezzo di partenza dello smartphone diventa di 14.999 rupie (circa 176 euro).

