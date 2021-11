Dopo quasi due mesi dall’arrivo di Android 12 sul canale AOSP, Google e Samsung sono le uniche aziende che hanno all’attivo smartphone con l’ultimo sistema operativo mobile del colosso di Mountain View. Xiaomi è l’altro grande OEM che si sta preparando a rilasciare l’aggiornamento alla MIUI 13, il cui arrivo potrebbe essere ormai dietro l’angolo.

Xiaomi 12X scoperto con la MIUI 13 in test

In queste ore, infatti, rimbalza in rete la notizia che il colosso cinese starebbe già testando la MIUI 13 su Xiaomi 12, ovviamente in forma di beta interna. Secondo alcuni, inoltre, la serie Xiaomi 12 dovrebbe arrivare sul mercato con la MIUI 12.5 (basata su Android 11) per ricevere la MIUI 13 (basata su Android 12) solo successivamente, come primo grande aggiornamento software.

A tal proposito, Xiaomi 12X (nome in codice psyche), una variante che troverà posto all’interno della corposa serie Xiaomi 12, si è scoperto montare le versioni MIUI 13.0.0.56.RLDCNXM e 13.0.0.46.RLDMIXM basate su Android 11. Dalle prime informazioni pubblicate in rete sembra che il firmware sia ormai piuttosto stabile e vicino alla sua forma definitiva, mentre il team di sviluppo starebbe testando anche le seguenti build della MIUI 13 su diversi dispositivi:

Xiaomi Mi MIX 4: V13.0.0.3.SKMCNXM

Xiaomi Mi 11 Ultra: V13.0.0.8.SKACNXM

Xiaomi Mi 11 5G: V13.0.0.8.SKBCNXM

Redmi K40 Pro: V13.0.0.8.SKKCNXM

Redmi K40: V13.0.0.3.SKHCNXM

Xiaomi Mi 10S: V13.0.0.4.SGACNXM

Xiaomi Mi 11 Lite 5G: V13.0.0.5.SKICNXM

Infine, l’atteso Redmi K50 (nome in codice poussin) potrebbe arrivare sul mercato con la MIUI 13 basata su Android 11 per poi essere aggiornato ad Android 12 solo in seguito.