Di tanto in tanto in Rete emergono dei problemi più o meno gravi anche per gli smartphone di Google, così come avviene per quelli degli altri produttori e ovviamente gli ultimi modelli del colosso di Mountain View, Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, non sono esenti.

Ricordiamo che nelle scorse settimane il team di Google ha già dovuto affrontare due problemi piuttosto rilevanti, come il non perfetto funzionamento del sensore per il riconoscimento delle impronte digitali e le chiamate effettuate senza il consenso degli utenti, risolti entrambi grazie ad un apposito aggiornamento software e ora a quanto pare all’orizzonte si profila per loro un nuovo impegno.

Nuovo problema per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro

Stando a quanto emerge da un post su Reddit, infatti, alcuni possessori di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro non riescono a ricaricare il proprio telefono usando dei caricabatterie vecchi o realizzati da produttori di terze parti (o la ricarica procede molto lentamente) e questo problema diventa ancora più fastidioso se si considera che il colosso di Mountain View, così come già hanno fatto Apple e Samsung, ha deciso di non includere un caricabatterie nella confezione di vendita dei suoi nuovi telefoni.

Dalle segnalazioni emerge che alcuni non riescono a ricaricare gli smartphone della serie Google Pixel 6 utilizzando un caricabatterie per auto mentre altri sostengono che lo smartphone non si ricarica nemmeno quando si usa un Pixel Stand di prima generazione.

Testimonianze di questo tipo si rinvengono anche nel forum di supporto di Google, a conferma del fatto che il problema sia piuttosto diffuso e una possibile soluzione (oltre all’utilizzo del caricabatterie originale da acquistare separatamente, ovviamente) pare sia quella di usare un caricabatterie di terze parti che supporta lo standard Power Delivery (PD).

Resta da capire se questa limitazione sia effettivamente voluta da Google o sia legata a un qualche tipo di sistema di protezione che potrebbe anche essere rimosso dai suoi sviluppatori.

Leggi anche: la recensione di Google Pixel 6 Pro