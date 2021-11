L’avventura di Xiaomi nel mondo della tecnologia è iniziata con MIUI, interfaccia che ha fatto la fortuna di questo sempre più popolare brand ma che, negli ultimi mesi, gli ha anche causato non pochi grattacapi per una serie di bug riscontrati dagli utenti e per risolvere i quali gli sviluppatori hanno dovuto faticare non poco.

Ora Xiaomi è concentrata sulla prossima versione della sua interfaccia personalizzata, ossia MIUI 13, che sbarcherà su buona parte degli attuali smartphone del suo gruppo (in cui rientrano anche Redmi e POCO), così com’è emerso nei giorni scorsi.

Con MIUI 13 si potrebbe perdere Mi Bunny

Tra le novità della prossima versione dell’interfaccia del produttore cinese vi potrebbe essere anche una “perdita” che probabilmente si farà sentire maggiormente tra i più vecchi fan dell’azienda.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il team di sviluppatori di Xiaomi avrebbe deciso di rimuovere l’iconica immagine Mi Bunny dalla schermata Fastboot di MIUI.

Da quando Xiaomi ha iniziato a vendere smartphone, tale produttore è stato popolare tra la comunità appassionata di modding, in quanto ha sempre consentito lo sblocco del bootloader dei suoi device, rilasciando i sorgenti kernel e supportando chi ama “giocare” con il proprio telefono.

Gli utenti abituati a installare ROM personalizzate dovrebbero avere una certa familiarità con la schermata di avvio rapido sui dispositivi Xiaomi, che per anni è stata caratterizzata dall’immagine di un coniglio che ripara un Android con la scritta “FASTBOOT” di colore blu.

Ebbene, con l’ultima versione della MIUI Weekly Beta tale immagine è stata rimossa: con la release 21.11.16 Beta, infatti, è stata sostituita da una schermata più semplice, nella quale è presente soltanto la scritta “FASTBOOT” in giallo.

A questo punto resta da capire se tale modifica verrà implementata anche in una versione stabile di MIUI 13.

