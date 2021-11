Mentre Samsung corre come il vento e si sta già preparando alla fase conclusiva dei test della One UI 4.0 basata su Android 12 per la serie Galaxy S21, anche Xiaomi non resta in disparte ma anzi sta spingendo sul pedale dell’acceleratore al fine portare la tanto attesa MIUI 13 sui propri smartphone.

L’aggiornamento alla MIUI 13 è atteso entro fine 2021

Lei Jun, fondatore di Xiaomi, ha annunciato che la nuova personalizzazione Android arriverà entro la fine di quest’anno. Coloro che temevano un ritardo nei lavori di sviluppo da parte di Xiaomi, potranno contare sull’aggiornamento alla MIUI 13 entro fine 2021 almeno secondo quanto confermato da Lei Jun.

Il fondatore non ha lasciato ulteriori informazioni circa il prosieguo dei lavori della beta, ma ha rimarcato nuovamente che la MIUI 13 porterà molte novità sui dispositivi del colosso cinese a partire da una migliorata esperienza utente, un incremento delle performance, miglioramenti vari per l’autonomia e ovviamente anche per l’interfaccia utente.

L’aggiornamento verrà distribuito entro la fine dell’anno – dapprima si partirà con la build cinese e dopo circa una settimana con quella internazionale – su questi smartphone Xiaomi, Redmi e POCO.

In copertina Xiaomi Mi 11 5G

Potrebbe interessarti anche: Xiaomi sfida Samsung e Apple: vuole il primo posto nella classifica smartphone

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!