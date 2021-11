Xiaomi si unisce ad altri rivenditori e produttori e lancia già da oggi le sue offerte del Black Friday: dal 19 al 29 novembre 2021 il sito mi.com si riempie di sconti su smartphone Android Xiaomi, Redmi e POCO, ma anche su smartwatch, cuffie, wearable in generale, TV e altri prodotti dell’ecosistema. Scopriamo insieme le proposte più succose.

Le migliori offerte dello Xiaomi Black Friday (19-29 novembre 2021)

Il Black Friday è solo venerdì prossimo, il 26 novembre, ma anche Xiaomi ha deciso di darci dentro fin da oggi e ha lanciato tantissime offerte sui prodotti del suo ecosistema. Troviamo tanti smartphone Android a marchio Xiaomi, Redmi e POCO, cuffie, smartwatch, smartband, smart TV e non solo, con in più alcuni regali con gli acquisti sopra i 350 euro e coupon per gli ordini di almeno 600 euro (esclusi Mi Smart Projector 2 Pro e Mi TV Q1 75):

Mi TV Stick in regalo con ordini da più di 350 euro

Mi Box S in regalo con ordini da più di 450 euro

Redmi Buds 3 Pro in regalo con ordini da più di 550 euro

Mi Watch Lite in regalo con ordini da più di 650 euro

coupon da 30 euro con 600 euro di spesa

coupon da 50 euro con 700 euro di spesa

coupon da 100 euro con 800 euro di spesa

Dopo aver visto gli omaggi, passiamo alle offerte vere e proprie del Black Friday Xiaomi, che abbiamo suddiviso per categoria.

Offerte smartphone Android Xiaomi Friday

Offerte wearable Xiaomi Friday

Altre offerte Xiaomi Friday

Se non ne avete ancora abbastanza e volete consultare tutte le offerte dello Xiaomi Friday non dovete fare altro che seguire il link qui in basso. Per tutte le altre offerte del Black Friday potete invece dare uno sguardo ai nostri articoli speciali in fondo, suddivisi per categoria.

Tutte le offerte dello Xiaomi Friday

