Samsung sta lanciando un nuovo aggiornamento di Game Launcher, il quale aggiunge il supporto per Android 12 e introduce alcune modifiche all’interfaccia utente e alle funzionalità dell’app, oltre a risolvere alcuni bug e migliorare le prestazioni.

Ecco le novità della versione 6.0.03.1 di Samsung Game Launcher

Una delle più grandi aggiunte a Samsung Game Launcher consiste nella possibilità di aggiungere app non di gioco all’elenco “I miei giochi” e nascondere il collegamento l’app dalla schermata principale.

Altre aggiunte includono l’opzione per l’utilizzo dell’app con account per bambini e le relative limitazioni e la possibilità di scorrere verso sinistra e verso destra nella finestra “I miei giochi” .

Samsung Game Launcher ora supporta Android 12, un’ottima notizia per i possessori di Galaxy S21 che eseguono One UI 4.0.

Come aggiornare Samsung Game Launcher

Per ottenere l’ultimo aggiornamento di Game Launcher basta aprire l’app Samsung Galaxy Store sullo smartphone e verificare se sono presenti nuovi aggiornamenti, tuttavia l’aggiornamento sta gradualmente raggiungendo i dispositivi in ​​più mercati, quindi è possibile che non sia ancora disponibile per il vostro account. In alternativa è possibile scaricare e installare manualmente il relativo APK dal solito portale APK Mirror.

