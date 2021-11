Nonostante manchi ancora una settimana al Black Friday, che quest’anno cade venerdì 26 novembre, la totalità dei produttori e degli store online ha già lanciato le proprie offerte. Nelle ultime due settimane sono state numerose le promozioni ma le cose stanno per farsi ancora più calde. A partire da domani infatti 19 novembre 2021, con una settimana di anticipo sull’evento, arriveranno infatti le offerte del Black Friday, anche se ci sarà spazio per offerte esclusive valide solo venerdì prossimo, con la coda dell’evento rappresentata dal Cyber Monday, che lunedì 29 novembre andrà idealmente a chiudere questa fase, prima delle offerte natalizie che però dovrebbero essere di minore portata.

Abbiamo dunque deciso di riassumere rapidamente le offerte già attive, quelle in arrivo insieme a una breve storia del Black Friday, per quei pochi che ancora non conoscono l’evento.

Il Black Friday 2021

Anche se negli ultimi anni il Black Friday si è di fatto trasformato in un Black Month, con le offerte che si protraggono per tutti il mese, l’evento ha una sua collocazione temporale ben precisa: il quarto venerdì del mese, il giorno successivo al giorno del Ringraziamento, una festività molto sentita negli Stati Uniti, Paese in cui è nata la celebrazione.

Di fatto si tratta del giorno in cui prende il via lo shopping natalizio, con le migliori offerte dell’anno messe in campo dalla quasi totalità di produttori e rivenditori. A fare da “spalla” ideale al Black Friday c’è il Cyber Monday, che cade il lunedì successivo (quest’anno è il 29 novembre) e che chiude idealmente questa fase commerciale, per lasciare spazio elle vere offerte natalizie.

La pandemia, e le conseguenti restrizioni, hanno rafforzato le vendite degli store online, che sono tra i principali protagonisti dell’evento, anche se molti sconti saranno applicati anche nei negozi fisici. Vediamo dunque quali saranno le proposte, e quali sono già attive, per le principali realtà online.

Amazon

Il colosso americano dell’e-commerce è entrato nel periodo del Black Friday da alcune settimane, grazie ad alcune ottime offerte. A partire dalla mezzanotte di oggi però si farà decisamente sul serio, con decine di migliaia di prodotti scontati in maniera significativa, in tutte le categorie merceologiche coperte da Amazon.

Sulle pagine di TuttoAndroid e TuttoTech troverete i consueti articoli riepilogativi, nei quali vi proporremo le migliori offerte di questo periodo ma anche offerte occasionali che si attiveranno nel corso dei prossimi giorni. Se non lo avete ancora fatto, ricordatevi di fare il pieno di buoni sconto, per ridurre ulteriormente le spese, seguendo le indicazioni che vi abbiamo fornito nei giorni scorsi in questo articolo.

In attesa delle nuove offerte che vi proporremo a partire dalla mezzanotte, potete verificare le offerte già attive visitando questa pagina.

Unieuro

Unieuro ha lanciato da tempo le proprie offerte per il Black Friday, che quest’anno è stato chiamato ManàManà Black Friday. Da due settimane la nota catena di elettronica di consumo sta scontando fortemente migliaia di prodotti ma non si accontenterà e oggi lancia una nuova promozione, davvero allettante.

Solo per oggi 18 novembre infatti, la nota catena propone uno sconto del 22% su migliaia di prodotti, a fronte di una spesa minima di 299 euro. Si tratta dunque di una promozione migliore di molte viste finora, incluse le tante “NO IVA” che vengono proposte spesso nel corso dell’anno.

Come per Amazon, anche per le offerte Unieuro l’appuntamento è su queste pagine e su quelle di TuttoTech, dove nel corso dei prossimi giorni vi segnaleremo tempestivamente i deal più interessanti, anche con articoli dedicati per le offerte più vantaggiose. Trovate le offerte alla pagina dedicata sul sito ufficiale.

MediaWorld

Anche MediaWorld continua con quello che sul sito ufficiale viene definito come Black November, con numerose offerte già attive, e valide fino al 29 novembre (giorno del Cyber Monday) e altre offerte che stanno emergendo in queste ore. Vale la pena ricordare che le offerte di MediaWorld sono attive sia online che presso i punti vendita della catena sparsi per tutta Italia, così da rendere più agevole l’acquisto dei prodotti in promozione.

Il volantino dedicato alle offerte anticipate del Black Friday è terminato ieri, quindi nelle prossime ore scopriremo tutte le proposte della nota catena per il Black Friday. Anche in questo caso troverete le migliori offerte nei nostri siti nel corso delle prossime ore. Trovate le offerte alla pagina dedicata sul sito ufficiale.

Altre offerte del Black Friday

Non sono solo i principali store di elettronica a proporre offerte speciali per il Black Friday, visto che molti produttori lanciano numerose offerte, spesso valide sul proprio store ufficiale. È il caso, ad esempio, di OnePlus che per il Black Friday offre sconti fino a 200 euro su moltissimi smartphone, ma sono previsti sconti speciali anche da parte di altri brand come Samsung, Huawei, HONOR e Xiaomi, solo per citare i più famosi.

Non vi resta dunque che mettere le nostre pagine dedicate al Black Friday e al Cyber Monday tra i preferiti e controllarle ogni giorni, per rimanere aggiornati sulle nuove offerte che saranno rese disponibili nel corso delle prossime ore. Non dimenticate inoltre di seguire il nostro canale Telegram, dove troverete le migliori offerte, non solo degli store italiani ma anche di quelli cinesi ed europei, con parecchi codici sconto esclusivi e tantissime occasioni di risparmio. Seguite anche i nostri canali YouTube e Twitch perché nei prossimi giorni ci saranno parecchie novità.

Qui sotto infine un riepilogo delle offerte già attive e di quelle in arrivo, suddivise per categorie e continuamente aggiornate per tenervi al passo con tutte le promozioni disponibili.

