Unieuro spinge a gonfie vele la promozione Manà manà Black Friday, lanciata a inizio novembre, proponendo solamente per il 18 novembre 2021, uno sconto del 22% su migliaia di prodotti, a patto di spendere almeno 299 euro.

L’iniziativa è molto interessante perché la catena di elettronica ri-propone in un giorno feriale, un consistente sconto su numerosi prodotti, andando di fatto a chiudere il secondo periodo promozionale (di tre) del Black Friday.

Come funziona e prodotti esclusi

Il funzionamento è molto semplice e la promozione è disponibile sia nei negozi fisici che online e prevede uno sconto di almeno il 22% a carrello raggiungendo la soglia minima di 299 Euro. I dettagli sono tuttavia risicati: la promozione infatti partirà fra pochi minuti e, se succederà come durante il Single’s Day svoltosi l’11 novembre, sarà organizzata nel seguente modo:

sconto del 22% sui prodotti acquistati in negozio, sconto direttamente alla cassa, con carrello minimo di 299 Euro;

sconto a partire dal 22% su una selezione di migliaia di prodotti online, senza spesa minima.

Non si tratta dunque di un semplice NO IVA (dove lo sconto reale applicato è del circa 18%, per via dello scorporo) bensì addirittura di più, inoltre su alcuni prodotti lo sconto potrebbe essere ancora superiore.

Aggiorneremo questa pagina non appena avremo dettagli ancora più precisi.

In ogni caso ci sono però dei prodotti esclusi, ovvero:

cconsole PS5 e i software game in preorder, iPhone, AirPods, iPad, Apple Watch, i prodotti Dyson della linea personal care nella colorazione Blu di Prussia/Rame, Dyson V12 Slim Absolute, i prodotti presenti nel volantino “Manà Manà Black Friday” valido dal 2 all’11 novembre, i servizi, le ricariche telefoniche, le estensioni di garanzia, i libri, le demo unit, le gift card, le carte prepagate e gli abbonamenti, gli ordini effettuati sulla sezione liste nozze del sito unieuro.it, gli ordini effettuati in data antecedente all’11 novembre sul sito unieuro.it e sull’app, anche se ritirati e pagati presso il punto vendita.

Come sempre, a spiccare fra i prodotti esclusi, sono gli iPhone e i vari altri prodotti di Apple, la PlayStation 5 e tutti gli altri prodotti già in promozione, nel caso specifico quelli facenti parte del volantino Manà manà Black Friday lanciato una decina di giorni fa.

