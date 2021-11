Sta per entrare nel vivo il Black Friday di OnePlus, che già da qualche giorno ha lanciato una serie di offerte particolarmente vantaggiose per acquistare i propri smartphone. La compagnia cinese segue quella che pare una tendenza di mercato ormai acclarata e lancia il pezzo forte della propria promozione con una settimana di anticipo rispetto al Black Friday.

Si parte quindi dal 19 novembre con la nuova campagna di sconti, che coinvolge gli smartphone più richiesti e che offre sconti anche sugli accessori, grazie a un paio di coupon da applicare nel carrello. Ancora una volta ci troviamo di fronte a sconti molto importanti, che raggiungono i 200 euro rispetto al prezzo di listino, consentendovi risparmi molto importanti.

Il Black Friday di OnePlus

Sono sei gli smartphone in promozione per questa iniziativa, con gli sconti che sono validi dal 19 al 30 novembre, quindi fino al giorno successivo al Cyber Monday che di fatto chiude questo lungo mese di sconti. Si parte con OnePlus Nord CE 5G, un medio gamma ben accolto dal mercato, che sarà scontato di 50 euro rispetto al prezzo normale. Fino al 30 novembre potrete quindi acquistarlo sul sito ufficiale a 249 euro invece di 299 euro, senza che sia necessario utilizzare alcun codice sconto.

Si prosegue con OnePlus Nord, il dispositivo che ha segnato il vero debutto della compagnia nella fascia media del mercato. A distanza di oltre un anno dal lancio è ancora un dispositivo molto valido, soprattutto con lo sconto del 25% in occasione del Black Friday. Potete infatti acquistarlo sullo store ufficiale a 300 euro invece di 399 euro fino al 30 novembre.

Se il vostro budget è più ampio potete prendere in considerazione OnePlus 8T, che a un anno dall’arrivo sul mercato è ancora un dispositivo attuale e decisamente migliore della maggior parte degli attuali dispositivi di fascia media. In questi giorni potete acquistarlo sullo store ufficiale a 399 euro invece di 599 euro, uno sconto di 200 euro decisamente invitante, valido fino al 30 novembre.

Leggermente più costoso, ma altrettanto valido, è OnePlus Nord 2, uno dei dispositivi di fascia media più affermati in questo 2021. Lo sconto non è elevato, visto che è un prodotto molto recente, ma 50 euro di risparmio non sono da buttare se lo avete apprezzato. Potete acquistarlo sul sito di OnePlus a 449 euro invece di 499 euro nella versione con 12 GB di RAM.

Non potevano ovviamente mancare le promozioni dedicate ai due flagship del 2021, vale a dire OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, scontati rispettivamente di 150 e 200 euro, con prezzi che li rendono molto competitivi nei confronti dei rivali diretti, anche quelli presentati nelle ultime settimane. Potete acquistare OnePlus 9 a 549 euro invece di 699 euro mentre OnePlus 9 Pro è in offerta a 699 euro invece di 899 euro, davvero ottime occasioni.

Non finiscono però qui le promozioni di OnePlus per il Black Friday, visto che sono disponibili due coupon da applicare al carrello prima di completare il pagamento. In particolare con il codice NOVBFD02 potrete ottenere uno sconto del 2% per acquisti superiori ai 500 euro, mentre con il codice NOVBFD03 avrete uno sconto del 3% a patto di acquistare prodotti per almeno 800 euro.

In questo modo potrete risparmiare ulteriormente qualora foste interessati a cover, accessori, cuffie e altri prodotti in vendita sullo store ufficiale OnePlus.

