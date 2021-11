Non solo il suo primo tablet Android e il “nuovo flagship killer“. Realme presenta quest’oggi due smartphone Android pensati per coprire la fascia dei dispositivi economici: si tratta di Realme C21Y e Realme C25Y. Andiamo a scoprirli insieme nel dettaglio.

Realme C21Y e Realme C25Y sono ufficiali in Italia: specifiche e funzionalità

Realme C21Y e C25Y non sono smartphone poi così diversi tra loro, sia lato specifiche sia per quanto riguarda il design. Sotto quest’ultimo punto di vista le dimensioni sono infatti le stesse, cambiano solo le colorazioni, le finiture posteriori e il modulo fotografico, in tinta con il resto della scocca sul modello più costoso. Frontalmente troviamo lo stesso schermo con “mento” abbastanza spesso e notch a goccia nella parte superiore.

Torniamo però alle caratteristiche tecniche, che vedono “primeggiare” Realme C25Y per la presenza di un Unisoc T618 (T610 per il C21Y) con processo produttivo a 12 nm e CPU octa core, di memorie più capienti (4-128 GB anziché 3/4 e 32/64 GB) e di un comparto fotografico migliore: entrambi gli smartphone possono contare su una tripla fotocamera posteriore e su una singola anteriore, ma C25Y mette a disposizione un sensore principale da 50 MP (contro i 13 di C21Y) e un sensore per i selfie da 8 MP (anziché 5).

Per il resto i due dispositivi sono quasi identici, con display LCD da 6,5 pollici a risoluzione 720 x 1600, sensori macro e di profondità da 2 MP, connettività 4G dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS e micro-USB 2.0, sensore d’impronte posteriore e batteria da 5000 mAh (la ricarica rapida da 18 W solo sul C25Y). Ecco le specifiche tecniche complete di Realme C21Y e Realme C25Y:

Scheda tecnica di Realme C21Y

display LCD da 6,5 pollici a risoluzione 720 x 1600 (270 ppi)

Unisoc T610 con CPU octa core a 12 nm e GPU Mali-G52

3 o 4 GB di RAM LPDDR4X e 32 o 64 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore AI con sensore principale da 13 MP (f/2.2), macro da 2 MP (f/2.4) e di profondità da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 5 MP (f/2.2)

connettività 4G LTE dual SIM, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Beidou/GLONASS, micro-USB 2.0

sensore d’impronte posteriore

batteria da 5000 mAh con ricarica inversa

Realme UI basata su Android 11

dimensioni di 164,5 x 76 x 9,1 mm, peso di 200 g

Scheda tecnica di Realme C25Y

display LCD da 6,5 pollici a risoluzione 720 x 1600 (270 ppi)

Unisoc T618 con CPU octa core a 12 nm e GPU Mali-G52

4 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore AI con sensore principale da 50 MP (f/1.8), macro da 2 MP (f/2.4) e di profondità da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.0)

connettività 4G LTE dual SIM, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Beidou/GLONASS, micro-USB 2.0

sensore d’impronte posteriore

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18 W

Realme UI basata su Android 11

dimensioni di 164,5 x 76 x 9,1 mm, peso di 200 g

Prezzi e uscita di Realme C21Y e Realme C25Y

Realme C21Y è il prodotto più economico tra i due, come lascia intuire la nomenclatura: sarà disponibile nelle configurazioni 3-32 e 4-64 GB e nelle colorazioni Cross Blue e Cross Black al prezzo di rispettivamente 129 e 149 euro. Realme C25Y sarà invece acquistabile in Italia nella sola versione da 4-128 GB e nelle colorazioni Glacier Blue e Metal Grey al prezzo di 179,99 euro. Per il momento la casa cinese non ha rivelato una data di lancio precisa, ma ne sapremo di più entro qualche giorno al massimo.

