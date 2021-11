A quasi due mesi dalla presentazione in Cina, arriva in Italia Realme GT NEO 2, smartphone Android dall’elevato rapporto qualità-prezzo e per questo molto interessante. C’è già chi lo ha definito il nuovo flagship killer perché ricco di caratteristiche e funzioni di spicco, lo schermo AMOLED a 120 Hz, lo Snapdragon 870, la batteria da 5.000 mAh e la modalità GT 2.0 pensata per dare il massimo nelle sessioni di gaming. Ma prima di tirare le conclusioni, se vi foste persi le informazioni fornite in occasione del lancio, ecco un riepilogo con tanto di prezzi italiani e disponibilità.

Caratteristiche e funzioni di Realme GT NEO 2

Lo schermo, sicuramente il primo aspetto da guardare in uno smartphone, è di qualità. Realme GT NEO 2 monta infatti un un pannello AMOLED E4 da 6,62 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), frequenza d’aggiornamento a 120 Hz, 600 Hz quella di campionamento del touch, spazio di colore 100% DCI-P3 e 1300 nits di luminosità di picco.

Il foro ospita la fotocamera frontale da 16 megapixel, mentre il resto sta dietro, nel modulo dedicato che raccoglie i tre sensori posteriori: la fotocamera principale da 64 megapixel f/1.8, la grandangolare da 8 MP con angolo di visuale da 119° e apertura f/2.2 e a corredo una macro da 2 MP con apertura f/2.4.

Il SoC di Realme GT NEO 2 Qualcomm Snapdragon 870, con CPU octa core a 3,2 GHz e GPU Adreno 650 è garanzia di prestazioni elevate; le memorie, 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio d’archiviazione interno UFS 3.1, assicurano posto a sufficienza per i propri dati.

5G (SA/NSA), 4G/LTE, dual SIM con dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC GPS a doppia frequenza, GLONASS, Galileo, Navic, QZSS e la porta USB C completano l’area della scheda tecnica riservata ai sensori e alla connettività di Realme GT NEO 2, che monta inoltre una batteria da 5.000 mAh ricaricabile completamente in appena 36 minuti grazie alla SuperDart Charge da 65 watt.

Per il resto, c’è da dire che si tratta di uno smartphone particolarmente dedito alla multimedialità grazie ai due altoparlanti stereo Dolby Atmos Hi-Res e alla GT Mode 2.0 che, combinata con il Tactile Engine 2.0 e il particolare sistema di dissipazione del calore, promette un’ottima esperienza di gaming.

Curato anche il software fotografico con varie funzioni interessanti per il punta e scatta (Street Photography Mode), per le foto in notturna (Super Nightscape Mode) e altre modalità che si appoggiano sulla IA. Dietro tutto quanto, Android 11 personalizzato con l’interfaccia grafica Realme UI 2.0.

Design e immagini di Realme GT NEO 2

Numeri alla mano, 162,9 mm di altezza, 75,8 mm di larghezza, 8,6 mm di spessore e un peso di 200 grammi, Realme GT NEO 2 è uno smartphone nella media, non eccessivamente ingombrante e abbastanza originale, soprattutto la parte posteriore. Spicca la banda verticale a contrasto nella colorazione NEO Green, assente nelle altre due (NEO Blue e NEO Black), e il modulo fotocamere in rilievo con una particolare disposizione dei sensori. Poco da dire invece per la parte anteriore, ormai standardizzata con schermo ben ottimizzato in quanto a spazi e foro per la fotocamera frontale.

Prezzo e uscita di Realme GT NEO 2

Realme GT NEO 2 arriva in Italia ed è disponibile all’acquisto da oggi in due configurazioni di memoria: con 8 GB di RAM e 128 GB di storage a 449 euro e con 12 GB di RAM e 256 GB di storage a 549 euro, ma è già in offerta a prezzi scontatissimi su eBay.