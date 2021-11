Realme Pad è stato ufficialmente presentato in Italia: il nuovo tablet Android, svelato lo scorso settembre in India insieme a un paio di smartphone, è il primo dispositivo di questo tipo del marchio e punta ovviamente su un prezzo di vendita contenuto.

Realme Pad è ufficiale anche in Italia

Realme Pad non è un dispositivo inedito, ma il suo arrivo in Italia non era per niente scontato. Si tratta di un tablet Android con display da 10,4 pollici IPS a risoluzione 2000 x 1200, SoC MediaTek Helio G80, 3 o 4 GB di RAM, 32 o 64 GB di memoria interna espandibile (fino a 1 TB), connettività Wi-Fi + 4G e batteria da 7100 mAh (con ricarica rapida da 18 W e ricarica inversa).

A bordo anche quattro altoparlanti con certificazione Dolby Atmos, fotocamera frontale da 8 MP con grandangolo di 105° per le riunioni e le videochiamate, fotocamera posteriore da 8 MP e Realme UI, una personalizzazione basata su Android 11.

Realme mette a disposizione un design piuttosto minimale, con cornici contenute ma non troppo (82,5% di rapporto), retro pulito, corpo in metallo anodizzato nelle colorazioni Gold e Grey. Tra le funzionalità più interessanti della Realme UI abbiamo la modalità lettura, la dark mode, la modalità multi-finestra avanzata con la possibilità di gestire più app allo stesso tempo e il Google Kids Space integrato, utile per i più piccoli.

Scheda tecnica di Realme Pad

display LCD IPS da 10,4 pollici a risoluzione WUXGA da 2000 x 1200 pixel con luminosità massima a 360 nit

SoC MediaTek Helio G80

3 o 4 GB di RAM e 32 o 64 GB di memoria interna eMMC 5.1 espandibile con microSD fino a 1 TB

fotocamera posteriore da 8 MP

fotocamera frontale da 8 MP con angolo di apertura da 105°

quattro speaker con Dolby Atmos e Hi-Res audio

connettività 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS e USB Type-C 2.0

batteria da 7100 mAh con ricarica rapida da 18 W e ricarica inversa

dimensioni di 246,1 × 155,9 × 6,9 mm, peso di 440 g

Android 11 con Realme UI

Prezzi e uscita di Realme Pad in Italia

Realme Pad è in arrivo in Italia in tre versioni ai seguenti prezzi:

2-32 GB a 239 euro

4-64 GB a 259 euro

6-128 GB a 289 euro

