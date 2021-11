A inizio ottobre OPPO rilasciava la prima beta di ColorOS 12 basata su Android 12 per OPPO Find X3 Pro e quest’oggi, proprio come aveva annunciato a inizio mese, l’azienda cinese ha iniziato a reclutare gli utenti per prepararsi al lancio della prima beta di ColorOS 12 basata su Android 12 per OPPO Find X2, OPPO Find X2 Pro e OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition.

ColorOS 12 beta arriva su OPPO Find X2

In base all’annuncia rilasciato sui canali ufficiali, scopriamo che al momento la beta di ColorOS 12 per i sopracitati smartphone è attualmente in fase di rilascio in Indonesia e in India. L’azienda è attualmente alla ricerca di 5000 utenti disposti a provare in anticipo la prima build di ColorOS 12 prima che il programma di beta testing venga ufficialmente aperto a tutti gli utenti.

Gli utenti muniti di uno dei tre smartphone sopracitati possono fare richiesta di partecipare alla beta chiusa tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > tap sull’icona a forma di ingranaggio e poi su “Apply for Beta Version“.

Non è ancora possibile stabilire con precisione quando l’azienda presenterà la versione definitiva di ColorOS 12 con Android 12 per i propri smartphone, ma è abbastanza scontato che ormai se ne parli per il prossimo anno.

