Mentre OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition è ufficiale nel nostro Paese, in rete imperversano le numerose novità relative ai rumor e ai leak sulla tanto chiacchierata famiglia di smartphone OnePlus 10. In queste ore OnLeaks e Zouton svelano i render e un video leak con protagonista l’atteso OnePlus 10 Pro.

Un nuovo leak svela il design di OnePlus 10 Pro

Dalle informazioni in loro possesso, sembra che i render facciano riferimento a una versione che definiscono come “possibilmente simile a quella finale“: in altre parole è molto probabile che OnePlus 10 Pro abbia questo design nella versione che verrà commercializzata. I render mostrano uno smartphone evidentemente di fascia alta con il lato corto inferiore munito dello speaker di sistema, la porta USB Type-C, il carrellino per la SIM, le bande radio evidentemente per la connettività 5G e un design tondeggiante; il lato corto superiore, invece, viene mostrato come completamente piatto e interrotto unicamente dal foro per il microfono.

Le cornici del display frontale sono ben ottimizzate con la fotocamera punch hole nell’angolo in alto a sinistra come ormai siamo abituati sin da OnePlus 8, mentre sul retro campeggia ancora una volta un modulo fotografico piuttosto vistoso. Il design è in qualche modo simile a quello presentato per la prima volta da Samsung con la serie Samsung Galaxy S21: l’isola della fotocamera si fonde con il telaio dello smartphone per dare una sensazione di continuità.

Infine, secondo il leak, lo smartphone di OnePlus dovrebbe offrire il supporto alla ricarica rapida a 125 W, una funzionalità che sappiamo essere nei piani di OnePlus, OPPO e Realme.

