Dal lancio della serie Google Pixel 6 i due nuovi smartphone del colosso di Mountain View sono stati al centro di numerosi approfondimenti e test di vario tipo e anche JerryRigEverything ha deciso di dedicare le proprie attenzioni alla nuova generazione di telefoni di Google, soffermandosi in particolare sul modello Pro.

Nelle scorse ore, infatti, il popolare youtuber ha pubblicato un video con il quale procede al disassemblaggio di Google Pixel 6 Pro, offrendoci così la possibilità di dare uno sguardo alle varie componenti che si nascondono all’interno della sua scocca.

Google Pixel 6 Pro smontato da JerryRigEverything

Se siete curiosi di scoprire come il team di ingegneri di Google abbia messo insieme le varie componenti di Google Pixel 6 Pro (dal modulo fotografico alla batteria, dai processori alle memorie), non dovete fare altro che mettervi comodi e avviare la riproduzione del seguente video:

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di questo telefono troviamo un display AMOLED da 6,71 pollici con risoluzione QHD+ (1.440 x 3.120 pixel) e refresh rate a 120 Hz, un processore Google Tensor, 12 GB di RAM, 128/256/512 GB di memoria integrata (con tecnologia UFS 3.1), il supporto alla connettività 5G e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30 W.

Il comparto fotografico dello smartphone di Google può contare su un sensore frontale da 11.1 megapixel e su un trio di sensori sulla parte posteriore (il principale è da 50 megapixel, accompagnato da uno ultra grandangolare da 12 megapixel e da uno periscopico da 48 megapixel con zoom ottico 4x).

I due nuovi smartphone del colosso di Mountain View hanno già fatto il loro esordio sul mercato in alcuni Paesi selezionati mentre per quanto riguarda l’Italia ci sarà da avere pazienza fino all’inizio del prossimo anno. Con la speranza che il team di Google non ci riservi brutte sorprese e mantenga le promesse.

