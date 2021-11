Il produttore cinese di smartphone Realme ha lanciato la propria chiavetta con Google TV circa un mese fa in India e ora sembra che stia arrivando anche in Europa.

Un portavoce afferma che la società venderà la chiavetta HDMI anche nei Paesi Bassi a partire da dicembre. Realme TV Stick 2K e Realme TV Stick 4K costeranno rispettivamente 54,99 e 69,99 euro.

Realme 4K Smart Google TV Stick sta arrivando nei Paesi Bassi

Poiché Realme 4K Smart Google TV Stick integra Google TV offre un’esperienza molto simile a Google Chromecast con Google TV, seppur con una propria interfaccia che si aziona con il telecomando in dotazione che mette a disposizione anche pulsanti specifici per avviare vari servizi come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube Music, oltre a Google Assistant.

Per utilizzare il dongle di Realme è sufficiente collegarlo a una porta HDMI della smart TV e alimentare la chiavetta tramite la porta micro-USB.

Google Chromecast con Google TV funziona bene nei Paesi Bassi e può gestire tutti i servizi di streaming conosciuti, ma non è esteso come negli Stati Uniti, inoltre non fornisce suggerimenti sui contenuti per servizio di streaming o genere e Google Assistant non è intelligente come sugli smartphone.

Se siete alla ricerca di un prodotto di questo tipo è il momento giusto per regalarsi una chiavetta Amazon Fire TV Stick, visto che sono tutte in offerta ai minimi storici.