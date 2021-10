Realme intende sfidare Amazon e Xiaomi aggiungendo al suo catalogo di prodotti una chiavetta con Google TV. Si tratta di Realme 4K Smart Google TV Stick, il primo dispositivo di streaming con Google TV dopo Google Chromecast.

Presentato per la prima volta all’inizio di questo mese, questo nuovo prodotto di Realme sembra essere il primo dispositivo Google TV lanciato in India, una regione in cui la piattaforma stessa non è ancora ufficialmente supportata.

La piattaforma Google TV si è espansa nell’ultimo anno, ma solo sulle Smart TV vendute da Sony e TCL, mentre i dispositivi di streaming di Xiaomi lanciati lo scorso anno si sono fermati alla piattaforma Android TV.

Realme 4K Smart Google TV Stick verrà lanciata il 13 ottobre

Il teaser pubblicato dalla società afferma che Realme 4K Smart Google TV Stick offre il supporto HDMI 2.1, HDR10+ e 4k60, inoltre menziona il supporto per Netflix e Prime Video, citando stranamente anche Play Movies & TV che è stato sostituito dall’integrazione nativa sulla piattaforma Google TV.

La data di lancio di Realme 4K Smart Google TV Stick riportata sul teaser è il 13 ottobre, ma resta da vedere quanto costerà il dispositivo che potrebbe rivelarsi un’alternativa interessante.

