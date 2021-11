Si può dire senza problemi che il team di sviluppo di Samsung stia spingendo sul pedale dell’acceleratore per portare la One UI 4.0 basata su Android 12 sugli attuali smartphone di fascia alta. Infatti, dopo la chiusura del test su Samsung Galaxy S21 e l’inizio dei lavori per portare la beta della One UI 4.0 sulla serie Samsung Galaxy S20, in queste ore il colosso sudcoreano sta iniziando a rendere disponibile la beta della One UI 4.0 su Samsung Galaxy Note 20.

La beta della One UI 4.0 fa capolino su Samsung Galaxy Note 20

Come si può notare dallo screenshot sottostante, alcuni utenti inglesi hanno già iniziato a ricevere la prima build della beta della One UI 4.0 sugli smartphone di fascia alta di Samsung. L’azienda ha aperto l’iscrizione al programma per tutti gli utenti muniti di Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G tramite l’applicazione Samsung Members.

Nelle prossime ore è verosimile che il programma beta verrà esteso anche agli altri paesi notoriamente inclusi nella ciclo di test: Stati Uniti, Germania, Cina, Sud Corea e India.

Potrebbe interessarti anche: Finalmente con Samsung Galaxy S21 FE saranno “premiati” gli utenti europei

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!



Offerte per categoria