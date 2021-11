Negli ultimi mesi ci è capitato di occuparci più volte di Samsung Galaxy S21 FE, soprattutto in relazione ai problemi riscontrati dal colosso coreano per la sua realizzazione a causa della carenza di componenti e le inevitabili decisioni di posticipare il suo lancio.

Stando alle ultime voci, Samsung Galaxy S21 FE sarà lanciato dal colosso coreano a gennaio in occasione del CES 2022 e la sua commercializzazione sarà limitata ad alcuni mercati selezionati.

Samsung Galaxy S21 FE in arrivo solo in Europa

Ebbene, per una volta ad essere privilegiati saranno gli utenti europei, almeno ciò è quanto sostiene DDaily, secondo cui lo smartphone sarà venduto soltanto nel Vecchio Continente, probabilmente in esclusiva con alcuni operatori telefonici a partire dalla metà di gennaio.

Il timore del colosso coreano è quello che il Samsung Galaxy S21 FE possa in parte danneggiare le vendite della serie Samsung Galaxy S22, il cui lancio sul mercato è in programma per febbraio e, per tale motivo, avrebbe deciso di renderlo una sorta di telefono di nicchia.

Sulla base delle indiscrezioni che si sono susseguite fino a questo momento, tra le principali caratteristiche di Samsung Galaxy S21 FE non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 888, un display da 6,4 pollici con refresh rate a 120 Hz e sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria integrata, una scocca con resistenza a polvere e acqua (con certificazione IP68), un pannello posteriore in plastica con una tripla fotocamera.

Lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo piuttosto competitivo (ovviamente tenendo conto della sua dotazione tecnica), probabilmente nella fascia 650 – 700 euro e proprio per tale ragione in tanti potrebbero decidere di puntare su di esso piuttosto che su uno dei modelli della serie Samsung Galaxy S22.

Ad ogni modo, nelle prossime settimane dovrebbero emergere ulteriori dettagli.

