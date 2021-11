La classifica delle app più scaricate di ottobre 2021 è dominata dai social

Al pari di quanto era accaduto il mese scorso, neppure questa volta ci sono particolari sorprese nella classifica delle applicazioni mobile per Android e iOS più scaricate: anche a ottobre 2021 sono stati i social a fare la voce grossa.

I dati provengono dalla piattaforma Store Intelligence di Sensor Tower, prendono in esame il Google Play Store e l’App Store e vedono TikTok in cima alla classifica delle app non gaming più scaricate a livello mondiale a ottobre 2021 con un totale di oltre 57 milioni di installazioni. Douyin in Cina (17 percento) e gli Stati Uniti (11 percento) sono stati i Paesi che hanno contribuito maggiormente all’ennesimo successo di TikTok.

A tallonare TikTok nella classifica generale è Instagram, che, forte di 56 milioni di installazioni, primeggia nella classifica del Google Play Store. Il social di Zuckerberg, inoltre, mostra numeri impressionanti su base annua: +31% rispetto a ottobre 2020. Le roccaforti di Instagram sono state India (39 percento) e Brasile (6 percento).

Il resto della top 10 globale è composto, in ordine, da: Facebook, WhatsApp, Telegram, Snapchat, Facebook Messenger, Meesho, Spotify e CapCut (ve ne avevamo parlato nella nostra guida sulle migliori app per video editing su smartphone). Nella classifica relativa all’App Store si segnalano anche i nomi di YouTube, Google Maps e WeChat.

