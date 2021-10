Non ci sono grosse sorprese nella classifica delle app più scaricate su Android e iOS durante il mese di settembre 2021. Anche questa volta a regnare indiscussi sono i social network, con l’applicazione di TikTok regina della classifica generale.

Le app più scaricate a settembre 2012 su Android e iOS

L’applicazione più scaricata a settembre 2021 considerando Google Play Store e App Store (giochi esclusi) è TikTok, con più di 59 milioni di installazioni. L’app è la più popolare del mese soprattutto in Cina (16%), ma anche negli Stati Uniti non si scherza (12%). Le successive posizioni sono dominate da Zuckerberg con Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger: l’app del “social blu” ha raggiunto 51 milioni di installazioni, gran parte delle quali in India (29%).

Limitandoci al Google Play Store e al mondo Android la classifica cambia leggermente: il primo posto lo agguanta Facebook, mentre TikTok viene superato anche da Instagram e si deve accontentare della terza piazza. Ai piedi del podio Messenger, che guarda dall’alto WhatsApp, Snapchat, Share Vpn, Telegram, Meesho (app per lo shopping popolare in India) e Spotify.

Vi ritrovate in qualche modo in queste classifiche delle app più scaricate a settembre 2021? Avete installato anche voi qualcuna delle applicazioni qui sopra sul vostro smartphone Android di recente?

