Non sempre le applicazioni di sistema preinstallate su smartphone riescono a offrire un’esperienza d’uso veramente completa e con questo articolo vi andiamo ad elencare le 5 migliori applicazioni Android da utilizzare per il montaggio dei video su smartphone.

Quelle di cui vi parleremo proseguendo nella lettura sono gratuite di base mentre altre offrono la possibilità di acquistare versioni pro (a pagamento) per poter sfruttare tutte le funzionalità a pieno.

Migliori app per editing su Android in video

Editor video

La prima app che consigliamo di scaricare e provare è Editor video, totalmente gratuita e che permette di editare video lavorando con i parametri di base ed effettuare qualche effetto per rendere i video dinamici.

Il suo punto di forza è la possibilità di aggiungere il testo con tante opzioni interessanti come l’animazione, il carattere, applicare template, modificare il colore, il tratto, lo sfondo e l’ombra sulle scritte. Inoltre è possibile inserire stickers e adesivi sempre in fase di montaggio tramite un pacchetto gratuito integrato. Non mancano comunque impostazioni per ridimensionare il video o migliorarne la luminosità, contrasto e saturazione.

Per quanto riguarda la filigrana, purtroppo è presente dopo il rendering del video e questo potrebbe essere un aspetto non piacevole ma risolvibile con soluzioni alternative.

Editor video è utile soprattutto per videoclip da pubblicare sui social nel quale il testo e le frasi che inseriamo sono le protagoniste.

CapCut

La prossima app per editing che vi consigliamo di provare è CapCut totalmente gratuita e a differenza dell’app precedente è senza filigrana dopo l’esportazione del video il che è un grosso vantaggio.

A grandi linee è la classica applicazione di montaggio in cui avremo a disposizione tutte le opzioni da poter modificare in fase di montaggio, infatti qualsiasi si desideri fare, come ad esempio una transazione, una sovrapposizione di clip o una regolazione dell’immagine, con CapCut lo possiamo fare.

Non è tutto oro ciò che luccica perché gli effetti sono molto basici, nulla di professionale ma, per la sua essenzialità, può tornare utile a coloro che hanno dimestichezza sul montaggio video per trarne un risultato basic e non troppo eccellente.

KineMaster

Ora passiamo a KineMaster, un’altra app gratuita di video editing che permette di aggiungere delle didascalie ai video. È scaricabile dal Play Store gratuitamente ma volendo è possibile effettuare l’upgrade alla versione Premium al costo di 28,46 euro/anno, per sbloccare alcune funzionalità aggiuntive, come la rimozione della filigrana che avremo dopo aver esportato il video montato.

L’aspetto che ci piace di più di questa app è l’interfaccia perché rispetto alle altre app, che permettono di editare solo con lo smartphone verticale, con questa invece lavoriamo solo con lo smartphone orizzontale che lo rende più simile ad un editing da tablet o pc.

Chiaramente anche qui possiamo modificare tutto a nostro piacimento transizioni, effetti, testo, formato, ritagli ecc… e se siete abituati ad un montaggio da tablet o da pc e cercate qualcosa di simile su smartphone KineMaster fa al caso vostro.

Tempo

Penultima applicazione che vi proponiamo è Tempo che rimane sempre un app per il montaggio video ma è specifica soprattutto per video musicali in cui il ritmo è messo in risalto.

L’applicazione è dotata di tanti effetti curati nei particolari e molto accattivanti che danno ritmo e dinamicità ai video che carichiamo. Sono presenti diversi template che permettono di applicare degli effetti già preimpostati sulle clip che andremo a inserire e un’ampia varietà di musica tra cui scegliere.

A nostro parere è uno dei migliori editor di video musicali che ci sono sul Play Store perché oltre ad essere semplice da utilizzare, quindi è ottimo anche per i principianti, la qualità degli effetti, animazioni e transizioni è molto alta che si avvicina molto ad uno stile professionale.

Purtroppo sono disponibili solo 3 giorni di prova per utilizzare l’app ma se rimanete soddisfatti c’è la versione premium che oltre a sbloccare gli effetti pro, rimuove anche la filigrana dopo il rendering del video e tutto al costo di 6,99€ al mese.

Videap

Come ultima applicazione ecco la più emergente di questa categoria e si tratta di Videap, uscita il 23 gennaio 2021 sul Play Store di base gratuita e anche questa ha la possibilità di passare ad una versione premium al costo di 4,19€ al mese.

Qui oltre che editare i video è anche possibile registrarli direttamente dall’app che vi consigliamo utilizzare solo per usufruire degli effetti che ci sono a disposizione perché alcuni sono davvero carini e fatti bene. Per quanto riguarda il montaggio invece torniamo ad un utilizzo solo da verticale ma l’interfaccia è semplice da utilizzare e da gestire infatti le icone sono intuitive e il montaggio sulla timeline non risulta troppo complicato.

Tenendo presente della data di uscita é presente una buona base di partenza a livello grafico ma quello che manca ora è la possibilità di personalizzare e modificare molte più impostazioni all’interno della timeline anche se gli strumenti principali non mancano.

Quindi se siete interessati a questa applicazione è possibile sfruttare i 3 giorni di prova gratuita nel quale potremo comunque esportare i nostri lavori senza filigrana ottenendo il video pulito senza scritte in sovraimpressione.