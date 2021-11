Le patch di sicurezza Android aggiornate a novembre 2021 sono ormai disponibili da qualche giorno per tutti i dispositivi Google Pixel (da Google Pixel 3a in poi): il colosso di Mountain View ha introdotto in questo modo taluni miglioramenti sotto il profilo della sicurezza, oltre ai soliti bug fix.

Le patch di novembre non disponibili per i Google Pixel iscritti al programma beta di Android 12

Come segnalato in Rete, gli utenti che hanno aderito al programma beta di Android 12 non sono ancora riusciti a scaricare ed installare l’aggiornamento che porta con sé le nuove patch di sicurezza. Del resto, di solito Google chiude il programma di beta testing al momento del rilascio della versione stabile Android, ma quest’anno è ancora attivo per lo sviluppo di Android 12L.

Come bisogna fare per installare le patch di sicurezza di novembre 2021? Per ora l’unica soluzione è semplicemente quella di lasciare il programma beta di Android 12, andando nelle Impostazioni del vostro Google Pixel (e più specificamente, nella sezione “Aggiornamenti software”) o, in alternativa, recandosi a questo indirizzo web e selezionando poi il dispositivo di cui si è in possesso.

Vi ricordiamo che, in ogni caso, qualora non si voglia cancellare l’iscrizione dal programma beta di Android 12, è possibile installare manualmente l’OTA tramite sideload. C’è qualcuno tra voi che, essendosi iscritto al programma beta, ha poi riscontrato questo problema?

