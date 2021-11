Il mese scorso Google ha presentato ufficialmente Android 12 e ha iniziato a implementare gli aggiornamenti in versione stabile per gli smartphone Google Pixel idonei.

Anche Xiaomi aveva annunciato Android 12 Public Beta per alcuni dei suoi dispositivi di punta, tra i quali Xiaomi Mi 11 Ultra, ma ora l’azienda sembra prepararsi a portare Android 12 su una più ampia gamma di smartphone Xiaomi.

Xiaomi inizia i test interni di Android 12 su molti più smartphone

Secondo quanto riportato dal blog Xiaomiui, la società ha iniziato a testare internamente Android 12 per la serie Redmi Note 11 Pro, oltre che per Xiaomi 11 Lite NE, Xiaomi 11T, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 JE (Redmi Note 10T in India) e Xiaomi Civi, esclusiva del mercato cinese.

Inoltre sembra che Xiaomi abbia sospeso la MIUI China Beta ROM per diversi suoi smartphone tra cui Mi 10 Ultra, Mi 10 Pro, Mi 10, Redmi K30 Pro, Redmi K30S Ultra, Redmi Note 10 Pro 5G (POCO X3 GT) e Redmi K40 Gaming Enhanced Edizione (POCO F3 GT).

L’azienda avrebbe temporaneamente sospeso gli aggiornamenti MIUI China Beta per questi dispositivi a causa dell’imminente aggiornamento della versione Android, pertanto è possibile che questi smartphone ricevano l’aggiornamento ad Android 12, almeno in Cina, nelle prossime settimane.

