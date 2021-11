Nel giro degli ultimi due anni oltre dieci nuovi operatori virtuali (MVNO) sono nati – alcuni stanno per nascere – in Italia per effetto di autorizzazioni richieste al MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico).

Vale la pena precisare che, anche in presenza di tali richieste di autorizzazione – quasi tutte riguardano licenze ESP (Enhanced Service Provider) –, la licenza ottenuta potrebbe talora essere sfruttata per servizi business o per particolari applicazioni, quindi non per servizi consumer.

Spusu

Spusu non è un nome nuovo: è già presente nel mercato italiano della telefonia mobile da qualche anno e fa capo alla società austriaca Mass Response Service GmbH con sede a Vienna (Donau, City Strasse, 7).

L’autorizzazione necessaria era arrivata in data 16 aprile 2019, consentendo a Mass Response di operare come operatore virtuale Full MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Delle altre tappe fondamentali avevamo già parlato a tempo debito, spicca la data del 21 febbraio 2020, quando Spusu Italia S.r.L aveva ricevuto la licenza di Fornitore Avanzato di Servizi mobili e personali (ESP, Enhanced Service Provider).

Spusu aveva poi debuttato sul mercato il 15 giugno 2020, appoggiandosi alla rete 4G e 4G+ di WINDTRE con velocità massime di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

WithU Mobile

Neppure quello di WithU Mobile è un nome nuovo: si tratta di una multi-utility attiva nei mercati luce e gas, oltre che telefonia, facente capo alla società Europe Energy S.p.A., con sede a Milano, in Via Fratelli Gabba 6.

Autorizzato come Fornitore Avanzato di Servizi mobili e personali (ESP, Enhanced Service Provider) in data 26 marzo 2019, WithU Mobile ha poi debuttato a maggio dello stesso anno appoggiandosi al 4G Vodafone (con velocità fino a 60 Mbps) tramite l’aggregatore Plintron.

Enegan Mobile

Enegan Mobile fa capo alla società Enegan S.p.A., con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini 20 e presente nei mercati gas e luce. L’autorizzazione a Fornitore Avanzato di Servizi mobili e personali (ESP, Enhanced Service Provider) reca la data del 5 agosto 2019.

Il debutto di Enegan Mobile sul mercato risale ai primi mesi del 2020, l’operatore virtuale si appoggia al 4G Vodafone con velocità fino a 60 Mbps (tramite Plintron).

Telmekom Mobile

Telmekom Mobile non sembra ancora attivo, sebbene la società che lo controlla, Telmekom Gmbh – con sede a Lana (Bolzano) in Via Dr. J. Köllensperger 4, già attiva nel mercato della telefonia fissa principalmente in Trentino Alto Adige – abbia ricevuto l’autorizzazione del MiSE per diventare ESP in data 18 ottobre 2019.

L’esistenta di questo MVNO è confermata dalla sua presenza nelle liste per la portabilità di altri operatori.

TWT

La società TWT S.p.A., con sede a Milano, in Via Abbondio Sangiorgio 12, offre da anni servizi di telecomunicazioni e in data 10 marzo 2020 ha ottenuto l’autorizzazione del MiSE per “Fornitore Avanzato di Servizi mobili e personali (ESP, Enhanced Service Provider)”.

La licenza al momento non viene sfruttata per fornire servizi telefonici, bensì, dal settembre 2020, per un servizio di backup 4G tramite SIM su rete Vodafone che subentra in caso di problemi sulla rete fissa. Insomma, non si tratta di un MVNO a tutti gli effetti.

PLink (Professional Link)

La società Professional Link S.r.L., con sede a Cermenate (Como), in Via Umberto Saba 16, e attiva nel mondo delle telecomunicazioni con il nome Professional Link Telecommunications (o PLink) ha ricevuto l’autorizzazione del MiSE il 20 maggio 2020 e, pur non risultando ancora attivo attraverso il preannunciato servizio Mobile Link (ML PLink), è già presente nelle liste per la portabilità di altri operatori.

Ovunque Mobile di Interplanet

In data 21 settembre 2020, Interplanet S.r.L. – società con sede a Montecchio Maggiore (Vicenza), in Via Madonnetta 215, che fornisce servizi di connettività internet e che l’11 agosto 2021 ha cambiato la propria ragione sociale in Axera S.p.A. – ha ottenuto l’autorizzazione per diventare operatore virtuale ESP.

L’operatore virtuale non sembra ancora attivo, ma il brand Ovunque è già presente nelle liste della portabilità di altri operatori. A tal riguardo, Interplanet ha registrato il marchio Ovunque Mobile presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) il 26 gennaio 2021 e il sito web dedicato ovunque.it è già presente.

CMLink Italy

CMLink Italy è un nome che abbiamo già incontrato, in quanto presente in Italia da marzo 2021. Fa capo alla società China Mobile International (Italy) S.r.l. con sede a Milano, in Viale Certosa 218, autorizzata dal MiSE a settembre 2020.

CMLink Italy si appoggia alla rete WINDTRE (con nuova numerazione, usa prefisso 320) e dichiara velocità fino a 1 Gbps in download e 75 Mbps in upload (4G e 4.5G).

Wings Mobile

Wings Mobile è già presente come operatore virtuale in altri Paesi, dove fornisce anche altri servizi e prodotti tecnologici. Sul mercato italiano non ha ancora debuttato, sebbene il sito mobile.wingsmobile.it riporti da mesi la dicitura “Stiamo arrivando” (il sito wingsmobileitalia.it risulta in manutenzione). L’operatore figura in altrui liste per la portabilità.

La società Wings Mobile Italia S.r.L., con sede a Formello (Roma) in Viale Cina 9, ha ottenuto dal MiSE lo scorso 11 novembre 2020 l’autorizzazione generale per diventare “Fornitore Avanzato di Servizi mobili e personali (ESP, Enhanced Service Provider)”.

Feder Mobile

L’autorizzazione del MiSE alla società siciliana Feder Mobile S.r.L. risale al 18 gennaio 2021, mentre il debutto dell’operatore Feder Mobile – operatore virtuale di tipo ESP di proprietà di Claudio e Davide Barbagallo, nel settore delle telecomunicazioni da oltre 30 anni – è datato 15 luglio 2021. Opera su rete 4G Vodafone (fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload) tramite Plintron.

Elite Mobile

Elite Mobile figura già in alcune liste di portabilità, ma l’operatore non risulta ancora attivo. In ogni caso, l’autorizzazione ESP del MiSE alla società Elite Mobile S.p.A. (con sede a Milano, in Via Fratelli Gabba 6) risale al 22 giugno 2021.

Italia Power

La società Italia Power S.p.A. (sede a Milano, in Via Monte di Pietà 21), fornisce gas e luce già da tempo e opera nel mercato della telefonia fissa. Il 23 agosto 2021 ha ottenuto la licenza ESP dal MiSE, tuttavia Italia Power non compare nelle liste di portabilità.

Intred Mobile

Intred – operatore di rete fissa con sede a Brescia – aveva annunciato il proprio ingresso nella telefonia mobile come MVNO su rete Vodafone a ottobre 2020, parlando di debutto nella seconda parte del 2021. Ad oggi non risultano autorizzazioni da parte del MiSE. Insomma, al momento non c’è un Intred Mobile.

