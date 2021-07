È finalmente arrivato il momento dell’esordio di Feder Mobile in Italia. Il nuovo operatore virtuale su rete Vodafone farà il suo debutto domani, 15 luglio 2021, e a qualche ora di distanza ha svelato le sue offerte: andiamo a scoprirle.

Feder Mobile arriva in Italia con i piani Consumer e Business

Offerte chiare, trasparenti, prive di costi nascosti: questa è la promessa di Feder Mobile, l’operatore 100% Made in Italy che metterà a disposizione la rete 4G LTE di Vodafone con limite a 60 Mbps e il prefisso 376 con due piani tariffari, Consumer e Business. Il primo, dedicato ai privati, potrà essere attivato in promozione per tutto il 2021, per poi passare al prezzo normale dall’1 gennaio 2022 (1 euro in più).

L’offerta Consumer metterà a disposizione quattro tariffe:

EASY: 1000 minuti di chiamate, 30 SMS e 8 GB di Internet 4G a 3,99 euro al mese (per tutto il 2021, poi 4,99)

STANDARD: chiamate illimitate, 50 SMS e 30 GB di Internet 4G a 5,99 euro al mese (per tutto il 2021, poi 6,99)

PLUS: chiamate illimitate, 50 SMS e 50 GB di Internet 4G a 6,99 euro al mese (per tutto il 2021, poi 7,99)

HIGH: chiamate illimitate, 50 SMS e 70 GB di Internet 4G a 7,99 euro al mese (per tutto il 2021, poi 8,99)

L’offerta Business permetterà invece di scegliere tra tre proposte:

Business ONE: chiamate illimitate, 50 SMS e 50 GB di Internet 4G a 9,99 euro al mese (con IVA)

Business TWO: chiamate illimitate, 50 SMS e 70 GB di Internet 4G a 12,99 euro al mese (con IVA)

Business THREE: chiamate illimitate, 50 SMS e 100 GB di Internet 4G a 15,99 euro al mese (con IVA)

Le tariffe base prevedono un costo di 18 centesimi al minuto per le chiamate verso Feder Mobile, 25 centesimi per quelle verso altri operatori, 25 centesimi a SMS e 1 centesimo a MB per quanto riguarda i dati. La SIM Feder Mobile è acquistabile in circa 1000 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale e può essere attivata e ricaricata sul sito federmobile.it con carta di credito o PayPal. Il costo di attivazione è di 6 euro una tantum, con taglio di ricarica libero e fruibile a multipli di 5.

Feder Mobile metterà a disposizione dei suoi clienti un servizio di customer care dedicato con dealer support e call center in italiano attivo 7 giorni su 7. A breve sarà anche rilasciata l’app per Android e iOS.

