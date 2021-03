Ad alcuni mesi dalla nascita di China Mobile International (Italy) S.r.l., arriva sul mercato della telefonia mobile italiana un nuovo operatore virtuale. Si chiama CMLink Italy e si appoggia alla rete WINDTRE 4G, proponendo al momento del lancio tre offerte, tutte attivabili sia con una nuova numerazione sia in portabilità.

Le offerte di CMLink Italy

Come detto sono tre al momento le offerte tra cui scegliere, caratterizzate da un bundle di minuti, SMS e traffico Internet utilizzabile in Italia, a cui si aggiungono minuti per le chiamate in Cina continentale, traffico Internet e minuti di chiamate in roaming dalla Cina Continentale.

Si parte con Enjoy 35 che al costo di 9,99 euro al mese offre 35 GB di traffico Internet, minuti illimitati in Italia, 200 SMS verso i numeri italiani, 1.000 minuti verso la Cina continentale. In regalo 3 GB di traffico da usare in roaming in Cina continentale e 200 minuti di chiamate dalla Cina verso la Cina o verso l’Italia, e per ricevere chiamate quando ci si trova in Cina.

Enjoy 80 invece offre 80 GB di traffico Internet, minuti illimitati, 200 SMS, 1.000 minuti verso la Cina, 3 GB e 200 minuti da utilizzare in roaming in Cina, con le stesse modalità dell’offerta precedente, al costo di 11,99 euro al mese. Per finire Enjoy 100 offre 100 GB, minuti illimitati, 200 SMS< 1.000 minuti verso la Cina, 3 GB e 200 minuti in roaming dalla Cina al costo di 13,99 euro al mese.

Tutte e tre le offerte sono scontate di un euro al mese per gli utenti che effettueranno la portabilità da un altro operatore di un numero già esistente. È previsto un costo di attivazione e di acquisto SIM pari a 10 euro ma grazie allo sconto applicato al momento dell’acquisto pagherete solamente 1 euro.

Per effettuare l’attivazione è necessario caricare un video per verificare l’identità, per questo è consigliabile eseguire la procedura dallo smartphone, per rendere più semplice tale procedura. La SIM può essere spedita sia a un indirizzo italiano che a uno cinese o di Hong Kong, ma può essere acquistata esclusivamente dall’Italia.

I servizi attivabili

La ricarica viene effettuata online sul sito dell’operatore, con tagli predefiniti da 10, 15 e 30 euro, ma l’utente può ricaricare una cifra a piacimento compresa tra 5 e 200 euro. Una particolarità delle SIM CMLink è il servizio 1CMN (1-Card-Multi-Number) che al costo di 4 euro al mese consente di associare la SIM a un numero cinese o di Honk Kong di China Mobile, così da poter ricevere sulla scheda italiana eventuali SMS, notifiche o codici OTP inviati al numero cinese.

Per tutti i dettagli e per l’acquisto delle offerte CMLink vi rimandiamo al sito ufficiale del nuovo operatore virtuale.