Il mercato della telefonia mobile ha visto nascere in Italia negli ultimi anni tanti nuovi operatori ed un altro si appresta ad entrare in questo settore nei prossimi mesi: stiamo parlando di Intred, che ha sottoscritto un’apposita partnership con Vodafone, in virtù della quale potrà operare come MVNO sotto la sua rete.

Stando quanto reso noto, tale nuovo operatore virtuale farà il suo esordio ufficiale nel mercato della telefonia mobile italiana nella prima parte del prossimo anno e metterà a disposizione degli utenti dei pacchetti sia per servizi in fibra che mobile.

Non mancherà un’applicazione ufficiale (che potrà essere usata su dispositivi Android e iOS) per la gestione in assoluta mobilità del proprio abbonamento.

Intred ha grandi progetti per il futuro

Grande soddisfazione è stata espressa da Daniele Peli, co-fondatore e Amministratore Delegato di Intred S.p.A., il quale ha spiegato che la sua azienda sta vivendo un momento di grande importanza strategica, in quanto dopo tanti anni è finalmente pronta a divenire un operatore pienamente convergente, così da poter offrire ai propri clienti, sia business che privai, tutti i servizi di telecomunicazione che desiderano.

Peli ha anche spiegato che l’obiettivo di Intred è quello di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella futura evoluzione della connettività basata sull’integrazione tra fibra ottica e sistemi di connessione wireless.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche