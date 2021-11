Da quando Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sono stati presentati non si parla d’altro, e a ben vedere considerando le incredibili novità offerte dai nuovi smartphone di fascia alta del colosso di Mountain View. Se un nuovo prodotto arriva, un altro evidentemente si avvia verso il tramonto: in questo caso stiamo parlando dell’ottimo Google Pixel 5.

Addio a Google Pixel 5

Dalle ultime informazioni circolate in rete, infatti, Google Pixel 5 si avvia verso la fine della produzione e non risulta nemmeno più acquistabile nei Paesi in cui lo era prima dell’arrivo della nuova generazione. Di questa eventualità ne aveva tenuto conto anche l’azienda che, in occasione del lancio di Google Pixel 5a, aveva dichiarato: “Con le nostre previsioni attuali, prevediamo che il Google Store negli Stati Uniti esaurirà Pixel 4a (5G) e Pixel 5 nelle prossime settimane dopo il lancio di Pixel 5a (5G). Questi prodotti continueranno a essere disponibili tramite alcuni partner fino ad esaurimento scorte.”

Un altro player che ha contribuito a sancire la fine della produzione di Google Pixel 5 è la crisi dei semiconduttori che ormai va avanti da numerosi mesi. A tal proposito la scarsa disponibilità del processore Qualcomm Snapdragon 765G (il chip presente su Google Pixel 5) ha spinto il colosso di Mountain View a concludere una volta per tutte la produzione del modello di punta del 2020, e come risultato di questa sequenza di eventi ad oggi in molti Paesi gli unici Pixel disponibili all’acquisto sono i Google Pixel 6 e il modello Google Pixel 4a.

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!