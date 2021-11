Qualche giorno fa, in occasione dell’avvio della commercializzazione di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, vi avevamo riportato una serie di segnalazioni relative a un bizzarro problema dello schermo che a quanto pare colpiva in maniera più significativa la versione Pro.

Google risolverà presto il problema

Secondo quanto riportavano alcuni possessori di Google Pixel 6 Pro, la pressione leggera del tasto di accensione, a telefono spento e molto breve, provocava uno strano glitch dello schermo che mostrava alcune righe verdi. Google ha pubblicato una nota nel forum di supporto nella quale spiegava che non si tratta di un problema hardware e che per non incorrere nel problema basta premere4 a lungo il tasto di accensione per avviare lo smartphone. La pressione breve in effetti non ha alcuna funzione sullo smartphone.

Nella stessa nota Google ha comunicato anche quando sarà risolto il difetto, anche se come detto non si tratta di un problema di fabbricazione quanto piuttosto di una luce residua che si verifica solo in una condizione che nella realtà dei fatti non si presenta mai. In ogni caso con l’aggiornamento del mese di dicembre, che oltre a correggere questo bug e a portare nuove patch di sicurezza, dovrebbe modificare anche l’impostazione Internet nel pannello dei collegamenti veloci.

Nel frattempo dunque basta non premere brevemente il tasto di accensione a telefono spento per non incorrere nel glitch grafico.